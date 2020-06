Barça, Braithwaite : "Ma femme pensait que je la trompais"

Beaucoup de gens ont été surpris lorsque Braithwaite a rejoint Barcelone en tant que recrue d'urgence en février, et le Danois a bien gardé le secret.

Braithwaite, alors à Leganes, voulait attendre avant de le dire à sa femme, maisl explique que son épouse a commencé à penser qu'il était infidèle.

"Je n'ai rien dit à personne", a déclaré Braithwaite au Daily Mail à propos de son transfert à Barcelone.

"Je sentais que si ma femme n'était pas la première personne à qui je le disais, ce serait en quelque sorte un manque de respect parce que nous partageons une vie ensemble."

"Mais je sais que ma femme a senti que quelque chose se passait, parce que je devais prendre beaucoup d'appels téléphoniques, me faufiler hors de la maison, et il faisait très froid dehors", raconte encore l'ancien toulousain.

"Elle se demandait presque si j'avais une maîtresse ou quelque chose. Le jour où j'allais lui dire, tout a éclaté dans les médias et je me suis dit" oh, me****."

"J'ai dû la faire asseoir ce soir-là et lui dire: 'Je dois te dire quelque chose'. Mais elle savait déjà, son téléphone était aussi occupé que le mien."