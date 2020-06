Barça-Bilbao 1-0, le Barça met la pression sur le Real

Le Barça recevait Bilbao pour le compte de la 31e journée de Liga avec l'ambition de mettre la pression sur le Real Madrid. Mission accomplie.

Face à une équipe solidaire défensivement, le Barça a eu énormément de mal à exister en attaque, malgré un trio offensif composé de Griezmann, Suarez et Leo Messi.

PSG : trois joueurs et un membre du staff ont eu le coronavirus

Si Messi a été très sollicité par son équipe tout au long de la partie, Griezmann a passé la soirée à chercher sa place sur le pré, tandis que Suarez a effectué pas mal de mauvais choix.

Plus d'équipes

Le Barça a monopolisé le ballon sans réussir à faire fructifier sa domination. Bilbao a même su se montrer dangereux par moments. À la 22e minute, Alvarez décochait une tête au point de penalty, qui passait au-dessus des cages catalanes.

L'article continue ci-dessous

C'est finalement de Rakitic que viendra la délivrance catalane. L'international croate ouvrira le score à 20 mintes du terme sur une frappe croisée du droit qui trompe Simon suite à un bon travail de Messi.

Le Barça maintient la pression et à dix minutes du terme, un enroulé du gauche de Simon achève sa course à côté du but de Simon.

En fin de rencontre, Bilbao se rebiffe et fait le siège des cages du Barça. Mais plus rien ne sera marqué et le club calatan peut récupérer provisoirement la place de leader en attendant le match du contre Majorque.