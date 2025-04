Barça - Betis : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le leader de la Liga, le FC Barcelone, accueille le Real Betis, actuellement l'équipe la plus en forme du championnat. Un duel à ne pas rater.

L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'apprête à vibrer ce samedi soir (21h00) pour une affiche particulièrement alléchante de la 30ème journée de Liga. Le leader, le FC Barcelone, accueille le Real Betis, actuellement l'équipe la plus en forme du championnat avec six victoires consécutives. C'est un véritable duel entre deux équipes au sommet de leur confiance.

Le Barça, une machine à gagner en quête du triplé

Invaincu en 2025 (21 matchs, 18 victoires), le FC Barcelone de Hansi Flick déroule un football impressionnant. Forts de neuf succès d'affilée en Liga, les Catalans (66 points) caracolent en tête, trois points devant le Real Madrid, et affichent une puissance offensive redoutable avec 82 buts inscrits. Qualifié pour la finale de la Copa del Rey (contre le Real Madrid) et les quarts de finale de la Ligue des Champions (face à Dortmund), le Barça peut légitimement rêver d'un triplé historique. Hansi Flick, tout en restant prudent et focalisé sur le Betis ("Mon rêve ? Jouer 15 matchs de plus"), ne cache pas cette ambition, s'appuyant sur un effectif concerné et une gestion méticuleuse des temps de jeu pour conserver des "jambes fraîches". Robert Lewandowski, en pleine forme, sera l'atout offensif numéro un. Gavi est de nouveau disponible, mais Ter Stegen et Christensen, entre autres, manqueront à l'appel.

Le Betis vise un record et l'Europe

Sous la houlette de Manuel Pellegrini, le Real Betis réalise une série spectaculaire. Avec six victoires de rang, dont une de prestige contre Séville lors du dernier derby, les Andalous (6èmes, 47 points) sont à portée d'un record historique pour le club : une septième victoire consécutive en première division. À égalité avec Villarreal (5ème) et à seulement six points de la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions (occupée par l'Athletic Bilbao), les Verdiblancos ont tout à gagner. Malgré le respect affiché par Pellegrini pour le Barça ("la meilleure équipe du monde actuellement"), son équipe arrive pleine de confiance, portée par des joueurs comme Lo Celso et la recrue hivernale Antony. Ils devront cependant composer sans l'important Isco, suspendu, ni Marc Roca et Abde.

Ce choc promet du spectacle entre la meilleure attaque de Liga et une équipe en état de grâce. Si le Barça avait largement dominé le Betis en Coupe (5-1) en janvier, le match aller en Liga s'était soldé par un nul (2-2) et les Sévillans se souviennent de leur victoire à Barcelone en décembre 2021. L'issue est cruciale pour la course au titre et la lutte pour l'Europe.

Ci-dessous GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Barcelona - Real Betis ?

🌍 Région / Pays 📡 Diffusion TV / 💻 Streaming 🇫🇷 France 📺 BeIN Sports 2 / 💻 BeIN Connect 🇪🇸 Espagne 📺 Movistar Plus LaLiga 🌍 MENA 📺 BeIN Sports MENA 1 / 💻 BeIN Connect, TOD 🇧🇪 Belgique 💻 DAZN 🇩🇪 Allemagne 💻 DAZN 🇮🇹 Italie 💻 DAZN 🇵🇱 Pologne 📺 Eleven Sports Polska 1 🇷🇸 Balkans 📺 Arena Premium 1 🇷🇴 Roumanie 📺 Digi Sport 2

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr de quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming de sport.

Horaire et lieu du match Barcelone - Real Betis

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match de La Liga entre Barcelone et le Real Betis se jouera au Estadi Olimpic Lluis Companys à Barcelone, Espagne.

Il débutera à 21h00 le samedi 5 avril, heure française.

Informations des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Barcelone

Le FC Barcelone doit encore composer avec plusieurs absences. Dani Olmo, Marc Casado, Andreas Christensen, Marc Bernal et Marc-André ter Stegen sont tous forfaits. En revanche, l’optimisme règne autour de Lamine Yamal : touché au pied face à l’Atlético, le jeune ailier devrait être apte pour ce match.

L’entraîneur Hansi Flick pourrait opérer quelques changements dans son onze de départ. Robert Lewandowski et Gavi sont pressentis pour retrouver leur place, au détriment de Ferran Torres et Fermín López. Bien que Ronald Araújo soit disponible, la charnière centrale composée de Pau Cubarsí et Iñigo Martínez donne satisfaction depuis le début de saison et pourrait être maintenue.

Infos de l'équipe du Real Betis

Côté Betis, Antony devrait conserver son poste sur l’aile droite. L’ailier brésilien, prêté par Manchester United en janvier, enchaîne les bonnes performances. Marc Roca reste incertain en raison d’un problème au pied, tandis qu’Isco, suspendu après avoir reçu un cinquième carton jaune face au Séville FC, manquera cruellement à l’animation offensive. Giovani Lo Celso devrait le remplacer dans un rôle créatif, alors que Pablo Fornals est attendu pour conserver sa place en soutien dans l’entrejeu..

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations

Classement