Barça - Bartomeu : "Des annonces vont être faites"

Le président du Barça a laissé entendre que des changements allaient avoir lieu au Camp Nou après la très lourde défaite face au Bayern Munich.

Le président du , Josep Maria Bartomeu, a indiqué qu'il y aurait des changements au sein du club après l'humiliante défaite 8-2 de vendredi soir face au . Le Bayern est arrivé en quart de finale de la à Lisbonne en tant que favori, mais peu de gens auraient pu prédire la raclée qu'il allait infliger aux Catalans.

Ce résultat sgnifie au Barcelone termine la saison 2019-20 sans remporter de trophées, ce qui ne sera pas bien vu par les supporters et les dirigeants du club. Bartomeu a fait allusion à des changements après avoir vu son équipe se faire écraser, en disant que certaines décisions avaient même été prises avant le match.

"Ce fut une nuit très, très difficile. Je suis désolé pour les fans et les membres du Barca, pour les joueurs... Pour tout le monde, a déclaré Bartomeu à Movistar+. Nous n'étions pas le club que nous représentons, je suis vraiment désolé.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Il y a des décisions que nous avons déjà prises, et d'autres que nous allons prendre dans les prochains jours. Des annonces seront faites à partir de la semaine prochaine, nous devons prendre des décisions après que les choses se soient calmées.

"Aujourd'hui est un jour de réflexion. Demain, nous allons essayer de remonter le moral de nos fans après une si lourde défaite. C'est un résultat dévastateur. Je félicite le Bayern, ils ont joué un grand match et méritent d'aller en demi-finale. Nous n'avons pas été à la hauteur et nous ne pouvons que nous excuser auprès des membres et des supporters."

L'un des plus susceptibles de voir son passage à Barcelone s'achever est l'entraîneur Quique Setien, qui a succédé à Ernesto Valverde en janvier. "Je préfère ne rien dire sur l'entraîneur, a déclaré Bartomeu. De nombreuses décisions ont déjà été prises avant de jouer la Ligue des champions, mais aujourd'hui n'est pas le jour [pour en parler]."