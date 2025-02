Barça - Atlético Madrid : Où regarder le match, streaming gratuit, TV et compos probables

FC Barcelone vs Atlético Madrid

Le Barça et l’Atlético s’affrontent en demi-finale aller de la Copa del Rey. Un duel crucial et alléchant entre deux prétendants au titre en Liga.

L’Estadi Olímpic Lluís Companys sera le théâtre d’un affrontement explosif ce mardi soir entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, à l’occasion de la demi-finale aller de la Copa del Rey. Ce choc entre deux prétendants au titre en Liga promet une lutte intense pour une place en finale.

Le Barça, club le plus titré de l’histoire de la compétition avec 31 sacres, n’a plus soulevé le trophée depuis 2021 et compte bien renouer avec son passé glorieux. L’Atlético, de son côté, vise un onzième titre, le dernier datant de 2013.

Le Barça en pleine confiance

Actuellement en tête de la Liga, devant le Real Madrid à la faveur du bilan en confrontations directes, le Barça aborde cette rencontre avec une dynamique impressionnante. Les hommes d’Hansi Flick restent sur une série de 13 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, avec notamment cinq victoires consécutives. Leur dernier succès, un 2-0 contre Las Palmas samedi, leur a permis de conserver leur fauteuil de leader.

Pour atteindre ce stade de la compétition, les Blaugrana ont dominé Barbastro, le Betis Séville et Valence, inscrivant 14 buts au passage. Si la Copa del Rey est sans doute la troisième priorité du club cette saison, derrière la Liga et la Ligue des champions, elle reste un objectif majeur pour Flick, qui cherche à offrir un premier trophée national à son équipe.

L’Atlético, un adversaire redoutable

L’Atlético de Madrid réalise lui aussi une saison remarquable. Troisièmes en Liga, à seulement un point du Barça, les hommes de Diego Simeone sont également qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, où ils affronteront le Real Madrid. Dimanche, ils ont envoyé un message fort en surclassant Valence (3-0), portant leur série d’invincibilité à huit matchs toutes compétitions confondues.

Si l’Atlético a battu Barcelone en Liga cette saison (2-1), mettant fin à une série de cinq défaites consécutives contre les Catalans, leur bilan en Copa del Rey est moins flatteur. Leur dernière victoire face au Barça dans cette compétition remonte à avril 2000, et ils avaient été éliminés en demi-finale en 2016-17 (3-2 sur l’ensemble des deux matchs).

Avec un retour prévu en avril, les deux équipes auront à cœur de prendre l’avantage dès ce premier acte pour se rapprocher d’une finale qui s’annonce déjà électrique.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Barcelone - Atletico Madrid ?

La rencontre entre Valence et le Barça sera à suivre ce mardi à partir de 21h30 sur la chaine L'Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la chaine L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. Au Portugal, c'est la Sport TV 2 qui retransmet la partie. Aux Pays-Bas c'est Ziggo Sport qui a les droits et au niveau local c'est TVE. Et si vous êtes dans l'Afrique francophone (hors Maghreb), le match est proposé sur Canal+ Sport Afrique. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine saoudienne SSC Sports. Le match est aussi proposé en streaming sur l'application Shahid. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Barça - Atletico Madrid

Coupe du Roi - Coupe du Roi Estadio Olimpico Lluis Companys

La demi-finale de la Copa del Rey entre Barcelone et Atletico Madrid se jouera au Estadi Olimpic Lluis Companys à Barcelone, en Espagne.

Le coup d'envoi aura lieu à 21h30 le mardi 25 février, heure française.

Infos des équipes et compositions

Informations sur l'équipe de Barcelone

Lamine Yamal est incertain après s’être blessé au pied lors de la victoire 2-0 contre Las Palmas ce week-end en Liga. En revanche, Marc Bernal et Marc-André ter Stegen sont d’ores et déjà forfaits.

Andreas Christensen devrait figurer dans le groupe mais pourrait ne pas débuter la rencontre. De leur côté, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Inigo Martinez et Ronald Araujo sont tous en lice pour une place dans le onze de départ.

Informations sur l'équipe de l'Atletico Madrid

Juan Musso devrait conserver sa place dans les cages pour la Copa del Rey, tandis que Pablo Barrios fait son retour après suspension. En revanche, Koke reste incertain en raison d’un pépin physique.

Julian Alvarez, auteur d’un doublé contre Valence lors du succès 3-0 en Liga, pourrait être titularisé aux côtés d’Antoine Griezmann en attaque. Cela reléguerait une nouvelle fois Alexander Sorloth sur le banc. Par ailleurs, Javi Galan et José Gimenez sont attendus comme titulaires.

La forme des deux équipes

Confrontations directes

Classement