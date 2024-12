Barça-Atlético (1-2), Sørloth crucifie le Barça dans un dénouement historique

FC Barcelone vs Atlético Madrid

Un duel intense entre le Barça et l’Atlético s’est conclu par une issue cruelle pour les Catalans. Sørloth a scellé une victoire historique.

Il y a des soirées où tout bascule en un instant, et celle-ci restera gravée dans les mémoires. Ce samedi, l’Atlético Madrid a renversé le FC Barcelone dans un scénario haletant, s’imposant 2-1 grâce à un but de Sørloth à la dernière seconde. Ce succès, rare et précieux, permet aux hommes de Diego Simeone de s’emparer de la tête de la Liga, tout en réalisant une première historique : Simeone a enfin décroché une victoire sur le terrain des Catalans en championnat, après treize ans d’attente.