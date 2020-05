Barça - Alexandre Song a signé uniquement pour "devenir millionnaire"

Lors d'un live Instagram, le Camerounais a raconté avoir accepté de quitter Arsenal pour signer au FC Barcelone dans l'unique but de s'enrichir.

Passé par le entre 2012 et 2014, Alexandre Song n'a pas laissé un souvenir impérissable en Catalogne, ou il était arrivé après plusieurs années de bons et loyaux services à . S'il a été sacré champion d' en 2013, le Camerounais devait se contenter d'un rôle de remplaçant, et disposait donc d'un temps de jeu particulièrement réduit. Mais à en croire ses dernières déclarations, l'essentiel était visiblement ailleurs pour celui qui a récemment quitté le ...

"Je savais que j'allais devenir millionnaire"

En effet, Alexandre Song s'est livré sur le sujet lors d'un live Instagram avec Pascal Siakam, joueur des Toronto Raptors (NBA). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses déclarations ont le mérite d'être honnêtes, le natif de Douala ayant confié avoir accepté de signer au Barça uniquement pour s'enrichir.

"Quand le FC Barcelone m'a offert un contrat et que j'ai vu combien je gagnerais, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Je pensais que ma femme et mes enfants devraient avoir une vie confortable. J'ai rencontré le directeur sportif et il a dit que je ne jouerais pas beaucoup de matchs, mais je m'en fichais, je savais que j'allais devenir millionnaire", a déclaré Alexandre Song, révélant aussi avoir vécu au dessus de ses moyens pendant son séjour chez les Gunners.

"J'allais m'entraîner et j'ai vu Thierry Henry arriver dans une voiture magnifique. Je me suis dit que je voulais à tout prix la même voiture. Je suis allé chez le concessionnaire et j'ai acheté la même. Mais j'ai dû la rendre au bout de deux mois car tout mon argent passait dans l'essence", a-t-il raconté. Ce n'est un secret pour personne, l'argent est prédominant dans le football moderne, et certaines carrières sont donc motivées par l'appât du gain.