Balotelli : "C'est ma faute si Messi et Ronaldo ont autant de Ballons d'Or !"

Mario Balotelli est d'accord avec Mino Raiola pour dire qu'il est responsable du grand nombre de Ballons d'Or remportés par Messi et Ronaldo.

L'attaquant italien a toujours été doté d'une capacité à changer le cours d'un match, mais son attitude a été régulièrement remise en question au fil des années. Ce sont ces défauts qui l'ont empêché d'exploiter pleinement son potentiel et de s'asseoir aux côtés des meilleurs joueurs de la planète.

"J'ai trop souvent joué à 20% de mes capacités"

Balotelli l'admet, le manque d'efforts de sa part a contribué à ce que Messi et Ronaldo récoltent 12 Ballons d'or à eux deux. Balotelli a raconté au podcast Muschio Selvaggio le message que lui avait transmis un ancien représentant décédé en 2022 : "Raiola me disait toujours la même chose : si Messi et Cristiano Ronaldo ont autant de Ballons d'Or, c'est de ta faute. Il avait raison, j'ai trop souvent joué à 20% de mes capacités."

Balotelli évolue désormais en Suisse, à Sion, et estime qu'il a encore beaucoup à offrir au football, refusant d'abandonner l'espoir de compléter son palmarès de 36 sélections. Il ajoute : "Quand je porte le maillot de la Squadra Azzurra, c'est une sensation incroyable. Je me suis toujours bien entendu avec [Roberto] Mancini, ce n'est pas vrai que nous nous sommes disputés à Manchester City. Je pense toujours que je suis digne de la Nazionale".

"Mourinho n'est pas facile à gérer"

Balotelli a raconté son expérience sous les ordres de José Mourinho et qu'ils s'étaient si férocement affrontés qu'il avait été laissé sur le bord de la route lors d'un déplacement : "Mou n'est pas facile à gérer, tout comme moi. Une fois, avant un déplacement à Catane, nous nous sommes disputés dans le bus qui nous emmenait à l'aéroport. Il m'a fait descendre du bus et j'ai dû rentrer avec une voiture".

Balotelli admet qu'il s'est souvent attiré des ennuis - ce qui l'a conduit à sa célèbre célébration "Pourquoi toujours moi" alors qu'il était sous les ordres de Manchester City - mais il estime également qu'il a parfois été injustement pointé du doigt : "Je sais que j'ai commis des erreurs, mais il est également vrai que les projecteurs étaient toujours braqués sur moi. Outre mon propre caractère et l'étiquette de prodige à l'adolescence, je pense que le fait d'être le premier joueur noir de l'équipe d'Italie a également contribué à ce que les gens parlent toujours de ce que je faisais en dehors du terrain. J'ai vu des collègues faire des choses que je n'aurais pas pu faire à ma place...".

Mario Balotelli n'a pas été sélectionné en équipe d'Italie depuis 2018 et a connu une carrière nomade en club depuis lors, mais son talent ne fait aucun doute et il pourrait avoir d'autres chapitres intrigants à écrire dans ce qui a été une histoire sportive remarquable.