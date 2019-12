Ballon d'Or, voici la première partie du classement avec des Français !

La première partie du classement du Ballon d'Or a fuité et l'on retrouve plusieurs visages familiers...

En attendant le Top 10 et bien sûr le lauréat final, la première partie du classement du Ballon d'Or 2019, qui sera dévoilé en intégralité plus tard dans la soirée, a fuité et on retrouve plusieurs visages bien connus et notamment des Français.

L'article continue ci-dessous

La première partie du classement du Ballon d'Or en attendant le top 10 pic.twitter.com/VG0r50slur — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) December 2, 2019

Ainsi, Karim Benzema est 26e, Hugo Lloris est 23e et Antoine Griezmann est 18e. Voilà pour les Français. Le Belge Eden Hazard est 13e, devançant son compatriote Kevin De Bruyne, 14e. Le 11e est Frenkie De Jong, qui a rejoint le Barça l'été dernier en provenance de l' Amsterdam.

Dans le Top 10, dont ne connaît pas encore l'ordre, on retrouve notre Kylian Mbappé national et les suspects usuels. Un portier s'est immiscé dans ce glorieux aréopage : Alisson, le gardien de .