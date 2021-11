Ballon d'Or : le Bayern Munich milite pour Lewandowski

Robert Lewandowski a marqué une nouvelle étape dans sa carrière en réalisant un triplé et en menant le Bayern Munich à la victoire.

Il a inscrit trois des cinq buts du Bayern lors de la victoire 5-2 sur Benfica, un match qui a permis aux géants allemands de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Les buts de Lewandowski lui ont également permis de marquer sa 100e apparition avec une nouvelle performance de star, ce qui est devenu une habitude pour lui au fil des ans.

Lewandowski fait mieux que CR7 et Messi

Au total, Lewandowski a marqué 81 buts en 100 matches de Ligue des champions, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus prolifiques de la compétition.

Il n'est devancé que par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui comptent respectivement 139 et 123 buts. Toutefois, Ronaldo a disputé 180 matches de Ligue des champions, tandis que Messi a participé à 152 reprises à la compétition jusqu'à présent.

Lewandowski est également le meilleur buteur de cette saison, ayant marqué huit buts en quatre matchs pour commencer la campagne de la phase de groupe.

Seuls Messi et Ronaldo ont plus de triplés que Lewandowski également, les deux ayant huit chacun contre quatre pour Lewandowski.

ℹ️ Champions League record after 100 appearances:



⚽️8⃣1⃣ Robert Lewandowski

⚽️7⃣7⃣ Lionel Messi

⚽️6⃣4⃣ Cristiano Ronaldo #UCL pic.twitter.com/bYMFCHxZJP — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2021

Suffisant pour le Ballon d’Or ?

"Je n'ai jamais pensé que nous pourrions jouer autant de matches avec autant de buts et de passes décisives", a reconnu Lewandowski après le match. "Pendant les 20 premières minutes, je n'ai pratiquement pas eu le ballon. En deuxième mi-temps, il n'est pas si facile pour un attaquant de rester patient. Après le premier but, c'est toujours un peu plus facile."

Et Julian Nagelsmann, le patron du Bayern, d'ajouter : "Il ne faut pas le réduire à ses seuls buts ce soir, mais bien sûr, il a montré sa force de caractère et il cherche toujours à marquer."

"Il est et restera encore longtemps le meilleur attaquant du monde."

Même son de cloche chez Kingsley Coman, qui milite pour voir son coéquipier remporter le Ballon d’Or, dans un mois.

"Oui, forcément. Lewandowski mérite le Ballon d’Or pour cette saison et pour la saison d’avant. Pour tout ce qu'il a fait, c'est lui qui le mérite", a expliqué le Français au micro de beIN Sports.