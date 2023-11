Ballon d’Or : Luis Enrique sait ce qu’il manque à Kylian Mbappé

Favori, Kylian Mbappé s’est contenté d’une troisième place au Ballon d’Or, lundi dernier.

Son entraîneur sait ce qu’il faut pour que Kylian Mbappé ait ce trophée qu’ont remporté Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à plusieurs reprises. Le technicien espagnol l’a souligné ce jeudi. A Kylian Mbappé d’en tenir compte pour réaliser son rêve.

Que faut-il à Mbappé pour être Ballon d’Or

Vendredi, le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité au Montpellier HSC dans le cadre du match en ouverture de la onzième journée de Ligue 1 de France. En prélude à cette rencontre, l’entraîneur du club francilien s’est présenté en conférence de presse, ce jeudi 2 novembre 2023.

A l’occasion, l’ancien coach du FC Barcelone et actuel du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, est revenu sur la cérémonie du Ballon d’Or 2023. Cette édition remportée par l’attaquant de l’Inter Miami et ancien des Rouge et Bleu, Lionel Messi. Si Kylian Mbappé a réalisé son meilleur classement en la matière en terminant troisième derrière Erlinn Haaland, son coach sait ce qu’il lui manque pour convaincre les jurys.

Pour l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne, le tout ne suffit pas d’être bon sur le plan individuel (si c’était le cas, Messi n’aurait pas été sacré cette année). Alors, Luis Enrique demande à son numéro 7 de chercher, en plus de ses statistiques personnelles, à remporter plus de trophées. Avec ça, que le monde soit contre le Bondynois, il devrait être couronné Ballon d’Or.

« Pour gagner le Ballon d’or, en plus des performances individuelles qui sont très bonnes pour Kylian, il faut remporter des trophées en club et en sélection. On essaye d’en gagner le maximum à Paris et Kylian peut aussi le faire en sélection. Je suis sûr qu’il va gagner de nombreux Ballons d’or », a expliqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain face aux hommes des médias. Le message est passé. Avec 12 réalisations en autant de matchs joués en ce début de saison, Kylian Mbappé aura lancé la course au prochain Ballon d’Or. Vivement que la saison soit remplie de trophées pour que ce rêve devienne une réalité pour le Bondynois.