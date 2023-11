PSG – Montpellier : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain et le Montpellier HSC s’affrontent dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après un weekend marqué par les incidents horribles de Marseille, la Ligue 1 poursuit son chemin dès ce vendredi. En effet, le Paris Saint-Germain dresse le tapis à Montpellier HSC au Parc des Princes en ouverture de la onzième journée du championnat de France.

PSG, le fauteuil en vue

Après s’être difficilement défait du Stade Brestois (2-3) lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain vise un autre succès en Ligue 1. Auteur d’un début de saison mitigé, le groupe dirigé par Luis Enrique commence à retrouver sa marque d’antan. En effet, les Rouge et Bleu n’ont plus perdu aucune de leurs quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues. Avec un probable retour de Marco Asensio dans le groupe, Kylian Mbappé et ses partenaires (2emes, 21 points) envisagent de battre Montpellier, vendredi, pour arracher provisoirement la première place à Nice (1er, 22 points), invincible cette saison.

Pour sa part, le Montpellier HSC (11e, 12 points), qui fait un début de saison moins convaincant, vient au Parc des Princes dans le but d’enchaîner. Les hommes de Michel Der Zakarian tenteront d’éviter le piège parisien pour confirmer que la victoire (3-0) contre Toulouse l’autre weekend n’était pas un fait du hasard. Même si la mission semble difficile, l’espoir est du côté des Montpelliérains. Ces derniers comptent deux matchs nuls, deux victoires et une défaite pour leurs cinq dernières sorties en championnat.

Horaire et lieu du match

PSG – Montpellier

11e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les équipes probables du PSG – Montpellier

PSG: Donnarumma - Hakimi, Danilo, Skriniar, L. Hernandez - Fabian Ruiz, Zaïre-Emery - Lee Kang-In, Dembélé, K.Mbappé, Barcola

Montpellier: Lecomte - Sylla, Estève, Kouyaté, F.Sacko - Ferri, Fayad, Savanier (C), Khazri - Tamari – Adams

Sur quelle chaîne suivre le match PSG – Montpellier

La rencontre entre le PSG et Montpellier sera à suivre ce vendredi 03 novembre 2023 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.