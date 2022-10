Ballon d'Or : Le Top 5 de la rédaction

La cérémonie du Ballon d'Or aura lieu ce lundi pour décerner le lauréat 2021-2022. Pour pantienter, la rédaction de Goal vous donne son Top 5.

Naim

1. Karim Benzema

La consécration de Karim Benzema est inévitable au vu de la saison qu’il a accompli. Il a porté le Real vers le sacre en Ligue des Champions, en affichant un rendement étincelant tout au long du parcours. Il est devenu l’atout maître des Merengue et au regard de son âge c’est encore plus impressionnant. Ça serait une injustice de ne pas le récompenser.

2. Sadio Mané

Sadio Mané a aussi réalisé une saison pleine avec les Reds et qui aurait pu se solder par un quintuplé historique. Il a aussi été prépondérant dans le retour au sommet des Lions de la Téranga.

3. Thibaut Courtois

La finale de Ligue des Champions de Courtois a été exceptionnelle. Sans lui, il n’est pas sûr que le Real l’aurait emporté. Et cela vaut pour toutes les qualifications assurées en phase à élimination directe. Il semble avoir atteint le sommet de son art.

4. Robert Lewandowski

Tout proche d’être couronné l’année dernière, Lewandowski aurait du mal à viser la victoire cette année. Mais il mérite d’être mentionné pour sa nouvelle campagne avec le Bayern. Avoir effacé le record du légendaire Gerd Muller suffit comme raison pour le citer dans le top 5.

5. Mohamed Salah

Mohamed Salah a été l’un des hommes forts de Liverpool de Klopp. Il a peut-être même réussi sa meilleure saison depuis son arrivée en Angleterre. Il est devenu plus complet et plus prolifique, même si l’entame de la nouvelle saison a été plus compliquée. Avec un peu plus de réussite, notamment avec sa sélection, il aurait pu vivre une saison 2021/2022 historique.

Xavier

1. Karim Benzema



Puisque le Ballon d'or récompense pour la première fois le meilleur joueur de la saison (et non plus de l'année), le prestigieux trophée ne peut échapper à Benzema auteur d'une saison extraordinaire avec le Real, ponctuée par un doublé Liga/Ligue des champions (plus une Supercoupe d'Europe et une Supercoupe d'Espagne) et le titre de meilleur buteur de la Ligue des champions.



« KB9 » a également été remarquable en équipe de France, s'offrant un premier titre en sélection avec la Ligue des nations en novembre 2021 et un joli but en finale contre l'Espagne.



Avec ses buts nombreux et décisifs ainsi que son apport dans le jeu (pas forcément quantifiable par des stats), Karim Benzema est incontestablement le joueur n°1 de la saison.





2. Thibaut Courtois



La grande saison du Real Madrid est liée à Benzema sur le plan offensif mais il ne faut pas oublier les nombreuses parades décisives du portier belge tout au long de la campagne européenne victorieuse des Madrilènes. La finale illustre à merveille tout ce que le Real lui doit : une victoire 1-0 avec 9 parades décisives de son gardien.





3. Sadio Mané



L'attaquant sénégalais n'est pas passé loin de réaliser une saison parfaite. En sélection, il a grandement contribué au premier sacre africain de son pays (3 buts lors de la CAN) puis à sa qualification pour le Mondial 2022 (à chaque fois au détriment de l'Egypte de son coéquipier Mo Salah).



Avec Liverpool, il a réalisé une saison pleine, remportant deux titres (FA Cup, League Cup) mais échouant de peu dans la quête des deux principaux (vice-champion d'Angleterre, finaliste de la Ligue des champions). C'est ce qui l'empêche de figurer plus haut dans mon classement.





4. Luka Modric



Le Ballon d'or 2018 semble inoxydable et a été très précieux dans l'animation offensive du Real tout au long de la saison. Il a également brillé avec la Croatie, jouant un rôle actif dans la qualification des Vatreni pour la phase finale de la Ligue des nations et donnant une leçon de football à l'équipe de France au Stade de France en juin dernier.





5. Mohamed Salah



A l'image de Sadio Mané, sa saison aurait pu être grandiose. Si Liverpool n'a pas réalisé le quadruplé tant espéré, se « contentant » de deux titres (FA Cup, League Cup), l'Egyptien a réalisé un exploit rarissime en terminant à la fois meilleur buteur et meilleur passeur de la Premier League preuve qu'il est un joueur complet.



En sélection, il a connu le même sort qu'avec les Reds, frôlant à deux reprises un grand bonheur avec une défaite en finale de la CAN puis une élimination lors des barrages de la Coupe du monde 2022, aux tirs au but (les deux fois contre le Sénégal).

Sébastien

1. Karim Benzema

Jamais depuis la fin de la domination Ronaldo-Messi, le verdict du Ballon d'Or n'a été aussi clair. Sans l'ombre d'un doute, lundi prochain, Karim Benzema entrera un peu plus dans l'histoire du football en devenant le cinquième français à remporter le Ballon d'Or, le premier depuis Zinedine Zidane en 1998. Si le Real Madrid a remporté sa 14ème Ligue des champions la saison dernière, il le doit en grande partie à son attaquant français. Avec dix buts lors de la phase à élimination directe, Karim Benzema a porté envers et contre tout son équipe, et ce même, et surtout, lorsqu'elle était mal embarquée face au Paris Saint-Germain et à Manchester City. Ajoutez à cela, une Liga, un titre de meilleur buteur en championnat, la Ligue des Nations avec la France et vous avez la saison parfaite qui fait de vous le meilleur joueur de la planète.

2. Sadio Mané

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané a longtemps rêvé de pouvoir devenir le premier joueur africain depuis George Weah en 1994 à soulever le Ballon d'Or. Mais la défaite en finale de Ligue des champions face à son principal concurrent, Karim Benzema, a eu raison de ses derniers espoirs. Beau joueur, le Sénégalais a même rendu hommage au Français en avouant "qu'il le mérite". Pour autant, Sadio Mané a réussi une saison aboutie et ne démérite pas, il est juste tombé sur plus fort et pourra être fier de terminer à la seconde place du Ballon d'Or.

3. Thibaut Courtois

Le gardien belge est l'autre grand artisan du succès du Real Madrid en Ligue des champions. Malheureusement pour lui, il risque de souffrir du manque de glamour du poste de gardien et de la concurrence pour être plus haut au classement mais figure tout de même sur mon podium. Thibaut Courtois dispose du même palmarès collectif que Karim Benzema en club (une Ligue des champions et une Liga), mais n'a rien gagné avec la Belgique et ses performances individuelles, certes excellentes, ont moins marqué les esprits que celles des deux joueurs le devançant.

4. Robert Lewandowski

Dauphin de Lionel Messi l'an dernier alors que tout indiquait que le Ballon d'Or lui était promis, Robert Lewandowski va encore devoir patienter avant de voir son nom être inscrit au palmarès du Ballon d'Or. Sur le plan individuel, le Polonais a encore réalisé une saison XXL prouvant qu'il est certainement le meilleur finisseur d'Europe, mais comme chaque année, pour remporter le Ballon d'Or, le principal juge de paix se nomme la Ligue des champions et malheureusement pour lui, le Bayern Munich a été éliminé en quart de finale de la compétition par Villarreal ce qui l'empêche de terminer plus haut dans ce classement.

5. Mohamed Salah

A l'instar de Sadio Mané, Mohamed Salah a réalisé une grande saison collective et sur le plan individuel. Meilleur buteur de Liverpool, l'Egyptien a toutefois manqué de chance au moment où il fallait, étant défait par deux fois en finale (en Ligue des champions et à la CAN), puis ratant la qualification pour la Coupe du monde et le sacre en Premier League de peu. Son rayonnement sur le plan individuel et ses statistiques parlent pour lui et lui permettent d'accrocher une place dans ce top 5.

Hocine

1. Karim Benzema

2. Thibaut Courtois



3. Sadio Mané



4. Robert Lewandowski



5. Mohamed Salah

Jean-Charles

1. Karim Benzema



Au contraire de la dernière édition, nous serons tous d'accord pour dire que la question ne se pose pas. Meilleur joueur et buteur de la meilleure équipe d'Europe, Karim Benzema traverse la période la plus faste de sa belle carrière, à 34 ans, un âge où elle devrait être à son crépuscule... Une Ligue des Champions, une Ligue des Nations, un titre de meilleur buteur et des pions décisifs à la pelle... On peut même aller plus loin en affirmant qu'en plus d'être le meilleur joueur de la saison, l'ancien Lyonnais réalise certainement l'une des plus belles saisons qu'un joueur ait accompli sur les deux dernières décennies. Qui a signé un tel chef d'œuvre sur 12 mois de compétition ? Messi en 2012 ? Cristiano en 2017 ? Buteur, passeur, créateur, formidable facilitateur de jeu, Karim est à l'apogée de sa carrière. Son Ballon d'Or est d'une logique implacable.



2. Sadio Mané



Entendre les éloges de l'attaquant sénégalais à l'égard de Karim Benzema m'appelle à penser, quelque part, qu'il restait son premier concurrent. Avec l'élégance qui le caractérise, Sadio Mané s'est incliné devant l'avant-centre du Real. Mais il a été l'un des grands acteurs de cette saison, lui aussi. En portant son pays sur le toit de l'Afrique pour la première fois. En le propulsant au Qatar pour la Coupe du Monde. Et en menant aussi son (ancien) club, Liverpool, au sommet de l'Europe avant de buter sur la dernière marche. Ode au collectif et attaquant moderne par excellence, le Sénégalais fait un très joli dauphin.



3 . Thibaut Courtois



Souvent pointé du doigt pour son inconstance sur le terrain et son arrogance en dehors, le portier belge a répondu à tous ses détracteurs. Il n'a peut-être pas eu l'impact d'un Benzema sur la durée lors de cette épopée en Ligue des Champions, mais il restera le héros de la finale. Comme pour rappeler que cette équipe pleine de défaut était la mieux armée dans chaque zone de vérité. Rarement un gardien n'aura autant marqué les esprits lors d'une finale de Ligue des Champions ces dernières années. Sa performance XXL, mais aussi son leadership et sa modernité en font actuellement une référence mondiale à son poste.



4. Mohamed Salah



Parce qu'on a sûrement retrouvé le Salah de 2018, l'Egyptien mérite aussi une mention pour sa saison. Il est l'un des attaquants les plus constants de la league la plus compétitive au monde. Son bilan statistique est remarquable, son apport dans le jeu est significatif, et l'impression visuelle qu'il laisse sur certains buts est un régal. Salah cette saison, c'est aussi un match dans le match avec Mané, sous le maillot de l'Egypte, qui a buté à deux reprises contre le Sénégal pour s'octroyer le titre de champion d'Afrique et accéder à la Coupe du Monde. Et puis, dernière raison : Leo Messi n'étant pas là, il fallait bien un gaucher parmi les artistes offensifs de ce top 5 pour sublimer le classement.



5. Kylian Mbappé



Je n'ai pas la mémoire courte : malgré le climat agité qui l'entoure actuellement, Kylian Mbappé a bien été l'un des joueurs majeurs de la saison 2021-22. Le plus décisif de tous, même, si l'on se fie aux chiffres (buts + assists). Le seul à nager dans les mêmes eaux que Benzema sur le plan statistique. Il évolue en Ligue 1, certes, mais il en a été le meilleur joueur - encore - le meilleur buteur et le meilleur passeur. Surtout, il a enchaîné les prestations XXL en Ligue des Champions avec le PSG. Une équipe qu'il a portée sur ses épaules, y compris contre le Real, où il a surnagé avant d'être plombé par les erreurs individuelles de ses coéquipiers. Et puis Mbappé, personnellement, c'est celui qui m'imprime la rétine. J'aurais pu citer Robert Lewandowski, Vinicius Jr ou Kevin De Bruyne, mais le but du kid de Bondy contre le Real m'a procuré un pic d'adrénaline que je n'ai pas eu avec les autres. Considérant que FF a revu ses critères en renforçant l'importance des performances individuelles, Kylian mérite le top 5 pour moi. À une bourde près dont il n'est pas responsable, il aurait été bien plus haut...

Tom

1. Karim Benzema

Dix buts en phase à élimination directe de Ligue des champions, un parcours totalement fou dont se souviendront longtemps le PSG, Chelsea et City... S'il n'a pas marqué en finale, Benzema a été le très grand artisans du quatorzième sacre européen des Merengue. Ajoutez à cela le titre de champion d'Espagne en étant couronné pichichi et une Ligue des nations – premier titre en sélection pour lui – en guise de cerise sur le gateau et vous obtenez un Ballon d'Or en puissance.

2. Sadio Mané

Décidément, le Sénégalais tourne autour de la distinction suprême depuis plusieurs saisons. Mais cela ne devrait encore pas être pour cette année, puisque comme il l'a lui-même reconnu, « Benzema le mérite ». L'attaquant de Liverpool et des Lions de la Teranga a pourtant réussi sa saison la plus aboutie en Angleterre, avec en point d'orgue le triomphe lors de la CAN, tant attendue par tout un pays.

3. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski devrait probablement déjà avoir inscrit son nom au palmarès du précieux trophée, mais malheureusement, ce ne sera pas pour cette année. Et ce, malgré une saison statistique une nouvelle fois ahurissante.

4. Kevin de Bruyne

Le maître à jouer de Manchester City a une nouvelle fois rayonné au sein du système de Guardiola. Et sans ces quelques minutes de flottement sur la pelouse du Bernabeu, il aurait pu être l'homme de la première Ligue des champions des Skyblues.

5. Mohamed Salah

Deux finales perdues (CAN et Ligue des champions) et un échec en qualifications pour le Mondial, mais encore une saison de très haut vol pour le Pharaon égyptien. Son automne est absolument dantesque, avant de laisser davantage de lumière à Sadio Mané.