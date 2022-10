Ballon d'Or : La dégringolade de Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo connaît son classement pour le Ballon d'Or. La dégringolade du Portugal n'en finit plus.

Terrible. Alors qu'il revenait à Manchester United l'an dernier avec l'espoir de mener son ancien club vers les plus grands titres, Cristiano Ronaldo a vu les Red Devils ne se qualifier que pour la seule Ligue Europa, et lui-même connaître une saison décevante.

À 37 ans, il est devenu quasiment remplaçant et a connu un été noyé sous les rumeurs de départ, de Naples au Bayern Munich en passant par l'Olympique de Marseille et Chelsea.

La dégringolade de Cristiano Ronaldo au Ballon d'Or se poursuit

Cette saison se poursuit sur cette noire lignée. ManU est décevant et CR7 l'est encore plus. Le quintuple Ballon d'Or, méconnaissable, semble clairement sur la fin et ne cache plus son spleen, lui qui a également été traversé par des épreuves personnelles difficiles.

Le Ballon d'Or, justement, il en est question aujourd'hui. Déjà expulsé du podium la saison passée, le champion d'Europe 2016 se voit cette saison seulement... 20ème. Loin, très loin des ambitions du très fier Portugais, toujours combattif. Son renouveau passera probablement par un départ... ou par une fin de carrière.