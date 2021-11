Ballon d’Or : Karim Benzema connait son classement

Lundi soir se déroule à Paris la cérémonie du Ballon d’Or France Football. Karim Benzema devrait se rendre à cette soirée, mais il n'en repartira malheureusement pas avec le trophée tant convoité. Favori comme jamais auparavant pour la conquête de cette récompense individuelle, le Français ne finira que troisième si l’on se fie à une information divulguée par Marca dimanche soir.

Benzema signe le meilleur classement de sa carrière

Benzema saurait déjà qu’il ne sera pas primé. Il ne peut d’ailleurs en être autrement puisque le lauréat doit être prévu à l’avance de quelques jours pour des questions d’organisation. Et il sait aussi ceux qui le précédent au classement. Il s’agirait de Lionel Messi, qui ferait main basse sur son septième Ballon d’Or, et du Polonais Robert Lewandowski. Deux grands joueurs et avec lesquels il figure déjà dans le top 5 des meilleurs réalisateurs de l’histoire de la Premier League.

Troisième, c’est cependant loin d’être un déshonneur. Et c’est même le meilleur classement auquel KB9 a eu droit depuis sa première nomination pour ce prestigieux prix en 2011. Reste à savoir s’il est capable de faire mieux à l’avenir. A 33 ans, le défi est loin d’être facile.

Un record français en guise de consolation

Et pour ceux qui se demandent si l’international français a été perturbé par cet « échec », la réponse réside dans ses performances dans la semaine avec le Real. Que ça soit contre le Sheriff Tiraspol en C1 ou contre Séville en Liga (3-1), il a été comme à son habitude : performant décisif. Il a d’ailleurs marqué à chaque fois.

Sa réalisation contre les Andalous était d’ailleurs sa 16e de l’exercice, toutes compétitions confondues (la 11e en Liga). Elle lui permet notamment de devenir le meilleur buteur français de l’histoire sur la scène des clubs (361 réalisations). Il dépasse d’une unité Thierry Henry, son ex-coéquipier en sélection.