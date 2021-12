Ballon d’Or : Eto’o dévoile le successeur de Cristiano Ronaldo et Messi

Son sacre a fait couler beaucoup d’encre. Entre ceux ayant crié au scandale et ceux estimant que la victoire en Copa América et ses six derniers mois au Barça ont été de vrais points positifs dans son élection, Lionel Messi n’a pas fait l’unanimité. Qu’importe, lundi soir à Paris, l'Argentin a soulevé son 7eme Ballon d’Or, continuant ainsi à écrire son histoire et sa légende.

A 34 ans, l’attaquant du PSG sait que ses années sont comptées et chaque récompense est un moyen de laisser sa trace. Au moment de sa retraite, elle sera forcément grandiose et il faut désormais lui trouver un successeur ainsi qu’à Cristiano Ronaldo.

Les deux « meilleurs ennemis » se sont tirés la bourre pendant quinze ans et ont tout rafler sur leur passage. La passage de flambeau sera donc compliqué à gérer mais Samuel Eto’o a une petite idée sur qui pourrait bien prendre la suite de ces deux monstres. Il est français et joue au PSG et n’est autre que Kylian Mbappé.

"Il est là et il est arrivé à un bon moment, dans lequel Messi et Cristiano, les dieux du football, sont au crépuscule de leur carrière en raison de leur âge et Mbappé arrive. J'espère que ce sera le joueur le plus important pour les 10 ou 15 prochaines années, a confessé l’ancien attaquant du Barça dans un entretien à AS. Il a tout pour être ce joueur unique dont le football a besoin après ces deux monstres."

Mbappé seulement 9eme en 2021

Pas de Neymar donc, alors que beaucoup estimaient que le Brésilien était celui qui avait le plus de chance de se rapprocher de Messi et Cristiano Ronaldo. Mais ses blessures à répétition depuis son arrivée au PSG ont freiné sa progression. Pourtant, Eto’o considère toujours l’ancien du Barça comme l’un des meilleurs au monde.

"Mais il reste l'un des meilleurs au monde ! Si on nous donnait le choix entre trois footballeurs dans le monde, beaucoup choisiraient Neymar. Ce n'est pas qu'il pourrait être l'un des meilleurs, c'est qu'il l'est déjà."

Reste désormais à savoir s'il réussira à remporter un Ballon d'Or avant la fin de sa carrière...