Ballon d'or Dream Team France Football : le XI de légende dévoilé

En juillet dernier, Football avait annoncé que le Ballon d'or 2020 ne serait pas attribué en raison de la pandémie de Covid-19 qui avait entraîné la suspension voire l'arrêt définitif de plusieurs championnats ainsi que la modification du format des compétitions européennes avec l'introduction d'un « Final 8 ».

Mais le célèbre hebdomadaire a décidé de compenser cette absence en proposant à 140 journalistes, d'élire le XI de rêve du Ballon d'or.

Histoire de n'oublier personne, les footballeurs non-européens qui n'étaient pas éligibles de 1956 à 1994 ont été inclus, permettant ainsi aux journalistes de pouvoir voter pour Pelé ou Maradona.

Et ce lundi, France Football a révélé le XI idéal de son « Ballon d'or Dream Team » :

Gardien : Lev Yachine.

Latéral droit : Cafu.

Latéral gauche : Paolo Maldini.

Défenseur central : Franz Beckenbauer.

Milieux récupérateurs : Lothar Matthäus et Xavi.

Milieux offensifs : Pelé et Diego Maradona.

Attaquant droit : Lionel Messi.

Attaquant gauche : Cristiano Ronaldo.

Avant-centre : Ronaldo.

Une équipe réserve ainsi qu'une troisième équipe ont été dévoilées.

⭐ After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time, following by the second and the third team squad !⭐ pic.twitter.com/jC95nllz9A