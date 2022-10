Ballon d'Or - Benzema : "La rencontre était écrite"

Sacré Ballon d'Or en début de semaine, l'attaquant du Real Madrid en rêvait depuis de longues années.

Dans la foulée de son sacre lors du Ballon d'Or, Karim Benzema s'est exprimé auprès de France Football, comme le veut la tradition. L'avant-centre du Real a notamment évoqué son rapport à cette distinction suprême, et son rêve de la remporter un jour.

"Je suis parti le chercher moi-même"

"Il n'y a pas plus belle récompense individuelle, tous sports confondus, a-t-il confié. Déjà le nom : Ballon d'Or. C'est quelque chose de différent, magnifique, tout en or, le summum de la beauté. Et tu ne peux pas l'acheter. C'est à moi et je suis parti le chercher moi-même. C'est un truc de fou."

Un trophée qu'il se voyait soulever depuis plus jeune, avant de finalement y parvenir à 34 ans, à l'issue d'une saison extraordinaire.

"La rencontre était écrite, poursuit-il. Ça va avec ma vie, ma carrière, mon histoire. Je ne me voyais pas arrêter le foot sans ça. C'était obligé que j'aille le chercher.

"Je le voulais et j'ai tout fait pour, mais ce n'était pas une obsession, un truc dans ma tête qui me rendait fou. Il fallait voir comment faire, que je m'approche, que je m'approche encore, et "tac", que je l'attrape.

"T'as le Ballon d'Or, t'as marqué l'histoire de ton sport. Et je joue au foot pour laisser quelque chose, ne serait-ce qu'une action, une émotion."

"C'était le rêve de ma mère pour moi"

Un objectif ancré en lui, dont il discutait notamment avec sa mère depuis longtemps. "C'était son rêve pour moi. Elle m'a toujours dit : "T'es le meilleur, tu vas le gagner." C'était particulier, elle était convaincue, persuadée", dévoile encore Benzema.

"Ce n'était pas de longues discussions mais elle avait ses mots. Quand je préparais une nouvelle saison, que je parlais avec mes parents, mon frère..., ma mère me disait : "J'espère que t'as toujours le Ballon d'Or dans ta tête."

Maintenant que le rêve s'est réalisé, l'attaquant va pouvoir en profiter. "Je vais dormir avec. Je vais faire comme un petit avec son premier doudou, image-t-il. Chaque fois que je le verrai, ça me rappellera mon enfance. Et des images de moi plus jeune défileront.

"Je ne sais pas pendant combien de temps, peut-être même que ça ne s'arrêtera jamais. C'est ma vie... L'évolution d'un gamin avec un petit ballon de cuir qui est devenu un ballon en or. C'est incroyable."