Ballon d’Or 2024, Karim Benzema met fin au débat et désigne le favori

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema a donné son favori pour ce prix prestigieux de cette année 2024. Un choix fort du Français.

Alors que Vinicius Junior et Jude Bellingham étaient vus comme les deux grands favoris avec Kylian Mbappé probablement sur le podium pour le Ballon d’Or, les regards ont changé depuis le sacre de l’Espagne à l’Euro 2024. En effet, Rodri, milieu de terrain de Manchester City, sacré meilleur joueur du tournoi en Allemagne, est désormais vu comme une menace pour les deux premiers joueurs du Real Madrid.

Après une saison compliquée au cours de laquelle il n’a pas entretenu de bonnes relations avec ses deux ex-entraîneurs limogés, Karim Benzema démarre la nouvelle saison avec un nouvel entraîneur, notamment en la personne de Laurent Blanc, ancien coach de l’OL. Pour la présaison avec Al-Ittihad, l’ancien du Real Madrid a fait son retour en Espagne. KB9 en a profité pour donner une interview à Marca dans laquelle il a abordé plusieurs sujets relatifs au cuir rond.

« Je vais bien, je suis heureux, content et désireux de faire de belles choses avec l’équipe. Nous avons commencé la pré-saison de la meilleure façon possible en termes de travail, avec de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur et, bien sûr, avec d’autres perspectives en matière de compétition. Maintenant, nous travaillons pour la saison, c’est ce qui compte. Il y a beaucoup de motivation pour bien faire les choses, une bonne équipe se crée, plus forte chaque jour et je me sens beaucoup mieux (…) Nous avons un bien meilleur football, pour pouvoir bien jouer et gagner la Ligue, qui est le trophée le plus important pour le club et les supporters. Et je suis là, avec Al Ittihad, pour le gagner », a-t-il déclaré.

Benzema donne le Ballon d’Or à…Vinicius

En dépit de l’élimination du Brésil en quarts de finale de la Copa America cet été et une absence de Vinicius Junior à ce grand rendez-vous de la compétition, Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, estime que l’ailier brésilien est le grand favori pour remporter le prestigieux prix de France Football cette année. Grand artisan du triplé du Real Madrid la saison écoulée (Ligue des champions, Liga et Supercoupe d’Espagne), Vinicius mérite, selon l’ancien Lyonnais, le trophée que tout autre joueur, aussi vu ce qu’il réalise.

« Ballon d'Or ? Je vais dire Vini parce qu'il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année, c'est que lors de la précédente, il était aussi au-dessus avec son football et ce qu'il fait avec le ballon. C'est un garçon, un footballeur complet », a lâché Benzema avant d’ajouter.

« Il peut gagner un match seul, bien sûr avec l'aide de ses coéquipiers, mais il est très bon quand le Real Madrid a besoin de lui et c'est pour cela que je pense qu'il le mérite. Il est toujours là et apparaît. Pour autant, mon favori est Vini », a-t-il souligné.