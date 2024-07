Vidéo : Le Brésil éliminé, Neymar pleure à chaudes larmes

Neymar Jr est inconsolable après l’élimination de la Seleção en quarts de finale de la Copa America.

Au duel avec l’Uruguay, ce dimanche, à l’Allegiant Stadium de Las Vegas aux Etats-Unis pour le compte des quarts de finale de la Copa America, le Brésil n’a pas pu composter son billet pour le dernier carré. Orphelins de Vinicius Junior, suspendu, les Auriverdes ont été battus par la Celeste à la séance des tirs au but (4-2) après un score nul vierge.

Neymar fond en larmes !

Victime des ligaments croisés du genou, Neymar Jr n’a pas pu être convoqué par le Brésil pour la Copa America aux Etats-Unis. Mais le meilleur buteur de la Seleção reste un soutien et un supporter de taille pour l’équipe nationale brésilienne. Comme le montrent des images sur les réseaux sociaux, l’ancien ailier du Paris Saint-Germain a suivi la séance des tirs au but entre le Brésil et l’Uruguay…dans une boîte de nuit.

Getty Images

Ayant les yeux rivés sur son téléphone depuis lequel il suivait la rencontre, l’ancien attaquant du FC Barcelone apparaît en larmes au moment où la Seleção a perdu aux tirs au but face à la Celeste (4-2). Le joueur d’Al-Hilal est aussitôt réconforté par les personnes présentes à ses côtés. Il finit par tomber dans les bras d’une femme, mais aucune confirmation pour savoir s’il s’agit de la compagne du joueur brésilien.

Vainqueur du Brésil, l’Uruguay affrontera la Colombie en demi-finales. Ce match a lieu le jeudi 11 juillet prochain (2h).