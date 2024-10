Ballon d'Or 2024 Power Rankings: Vinicius Jr et Rodri devraient se disputer le Ballon d'Or après que Bellingham ait lâché prise

La course au Ballon d'or s'intensifie. Quelles sont les stars qui sont de vrais prétendants, et quelles sont celles qui en sont encore loin ?

Au terme d'une saison marquée par la conquête de la Coupe du Monde, Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d'Or. Il s'est emparé du prix 2023 à Paris en octobre dernier. Mais le monde du football est passé à autre chose et on se tourne déjà vers l'édition 2024 du concours.

Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite, la course continue de faire rage. Outre les habituelles péripéties de la saison européenne, cette campagne verra la majorité des meilleurs joueurs du monde participer à des tournois internationaux, notamment le Championnat d'Europe et la Copa América cet été.

Après une campagne marquée par la lutte entre les succès de Messi sur la scène internationale avec l'Argentine et la domination d'Erling Haaland sur la scène des clubs avec Manchester City, la question maintenant est de savoir quelle sera l'influence des différentes compétitions de nations sur la course au Ballon d'Or 2024 ? Il se peut par ailleurs qu'on assiste à la première victoire d'un joueur évoluant en dehors de l'Europe, vu que de plus en plus de grands noms du football se dirigent vers des ligues émergentes dans d'autres parties du monde.

Ce qui est certain, c'est que GOAL sera présent à chaque étape pour suivre les prétendants au plus grand prix individuel que le football puisse offrir. Prêt à vous joindre à nous ? Alors découvrez la dernière mise à jour de notre classement du Ballon d'Or 2024 après que la liste des nommés ait été divulguée...