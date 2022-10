Ballon d'Or 2022 : Mbappé, Aulas, Giroud...les réactions après le sacre de Karim Benzema

Le football français et même plus globalement le sport français dans son ensemble a rendu hommage à Karim Benzema, vainqueur du Ballon d'Or 2022.

Vainqueur de la 66ème cérémonie du Ballon d'Or, Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire du sport français et a marqué de son nom l'histoire du football mondial. Sacré Ballon d'Or 2022 à 34 ans, l'attaquant du Real Madrid devient le cinquième français de l'histoire à remporter une telle récompense et forcément cela force l'admiration de ses pairs, et même plus globalement du sport français.

Macron : "KB9 ! Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l’histoire du football"

"KB9 ! Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l’histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim Benzema ramène un nouveau Ballon d’or à la France. Félicitations à lui", a tweeté le président de la République Emmanuel Macron pour féliciter l'international français. Ses coéquipiers en équipe de France l'ont également félicité sur les réseaux sociaux à l'instar de Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

Giroud et Mbappé le félicitent

"Félicitations frérot. Mérité !", a lancé Kylian Mbappé à Karim Benzema sur son compte Instagram."Félicitations Karim Benzema", a simplement lâché Olivier Giroud, l’ancien d'Arsenal et de Chelsea dans une story Instagram. "Le meilleur", a sobrement posté Vinicius, Jr de son côté, sur Twitter avec une photo de Karim Benzema et de son Ballon d'or.

Pérez et Aulas, ses deux "papas" lui rendent hommage

Florentino Pérez, président du Real Madrid, lui a rendu un bel hommage en le comparant à ses idoles : "Pour le Real Madrid, nous sommes très contents d'avoir des joueurs capables de le gagner. Karim Benzema, je suis allé chez lui pour lui parler, je serai très heureux s'il devient Ballon d'Or. C'est un mélange entre Zizou et Ronaldo Nazario. C'est clairement le meilleur joueur du monde".

Son ancien président à Lyon, Jean-Michel Aulas lui a également rendu un vibrant hommage : "C’est une immense fierté avec beaucoup d’émotion parce que Karim est un enfant de l’OL. C’est un enfant que l’on a vu grandir et que l’on a vu s’épanouir. On l’a vu réussir pratiquement tout ce qu’il a entrepris. Et puis c’est pour nous, qui l’avons non seulement embauché puisque ses premiers contrats il les a signés avec nous. C'est une fierté".

Les légendes du foot et du sport français l'adoubent

"Parmi les rares choses sur lesquelles je suis d'accord avec France Football : le gagnant devait être (Karim) Benzema ! Toutes mes félicitations" a écrit sur son compte twitter Iker Casillas. "Félicitations pour cet honneur bien mérité, mon ami Benzema! Bienvenue dans l'équipe", a écrit son ancien coéquipier au Real Madrid, Kaka, vainqueur du Ballon d'Or en 2007.

Ancien coéquipier de Benzema à Lyon, Juninho a rendu hommage à l'attaquant dans les colonnes du Progrès : "Pour moi c'est mérité, il a travaillé pour ça. Le moment est arrivé dans sa carrière pour recevoir ce prix que très peu de joueurs ont reçu dans l'histoire du foot et je suis content. C'est vraiment un attaquant complet et comme je dis : Bravo Karim, tu le mérites vraiment".

Karim Benzema a reçu une pluie de louanges. Outre ces témoignages, Michael Owen, Amélie Oudéa-Castéra la ministre des Sports, Noël Le Graët président de la FFF, ou encore Teddy Riner, Tony Estanguet, Clarisse Agbégnénou, Nicolas Batum... tous ont rendu hommage au cinquième Ballon d'Or français de l'histoire et c'est bien mérité.