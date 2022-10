Ballon d'Or 2022 : Découvrez qui a voté pour Kylian Mbappé

Sixième du Ballon d'Or 2022, Kylian Mbappé a reçu 85 points de la part des votants. Découvrez qui a plébiscité l'attaquant du PSG.

Kylian Mbappé a vécu une drôle de soirée lundi soir. Au milieu de toute l'agitation concernant son avenir et les nombreuses rumeurs ces dernières semaines sur ses états d'âmes, l'attaquant du PSG a été accueilli par quelques hués lors de son arrivée au Théâtre du Châtelet à Paris. Et alors qu'il assistait au sacre de son compatriote, Karim Benzema, lui devait se contenter d'une sixième place, visiblement décevante au vu de la tête qu'il affichait.

L'Argentine et le Brésil par rancuniers

Vainqueur du championnat de France avec le PSG, meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, Kylian Mbappé a reçu 85 points lors de ce Ballon d'Or 2022, seulement trois de plus que Thibaut Courtois qu'il devance, 31 points de moins que Mohamed Salah cinquième et 464 de moins que Karim Benzema, le vainqueur.

La question que tout le monde se pose est qui a voté pour Kylian Mbappé ? Qui a plébiscité l'attaquant du Paris Saint-Germain ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, les représentants d'Amérique du Sud, malgré les propos qui avaient fait le buzz sur le niveau des qualifications inférieurs dans cette zone qu'en Europe, a plutôt récompensé Kylian Mbappé.

Mbappé populaire en Afrique

En effet, le Paraguay l'a placé à la deuxième place de son classement tandis que l'Argentine l'a placé à la troisième position, le Vénézuela l'a mis quatrième alors que le Brésil, la Bolivie et l'Equateur ont décidé de lui attribuer la cinquième place. En revanche, le Chili, le Pérou, l'Uruguay et la Colombie ne lui ont pas accordé le moindre point. Au total, le continent sud-américain a rapporté 12 points a Kylian Mbappé.

Plus globalement, personne n'a placé Kylian Mbappé à la première place de son classement. Il y a une certaine forme de logique tant Benzema a été sollicité à cette position. Quatre pays l'ont placé à la seconde place, ce qui n'est pas rien. Ces nations sont le Ghana, la Palestine, le Paraguay et le Canada. La France, l'Italie, la Jordanie, le Liban, le Luxembourg, l'Argentine, l'Albanie, la Biélorussie et le Cameroun ont placé l'attaquant du PSG sur la dernière marche du podium.

Aucune première place à se mettre sous la dent

Onze pays l'ont mis quatrième de leur classement : Gabon, Mali, Maroc, Turquie, Tunisie, Venezuela, Syrie, Bahreïn, Cap-Vert, Congo, Croatie. Enfin, 20 pays lui ont accordé la cinquième place : Galles, Japon, Mexique, Ouganda, Russie, Sénégal, Qatar, RD Congo, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Vietnam, Arménie, Arabie Saoudite, Bulgarie, Brésil, Bolivie, Equateur, Espagne, Egypte. Au final, 41 pays sur 93 ont voté pour Kylian Mbappé.

Ce qui a certainement fait défaut à Kylian Mbappé pour viser plus haut au classement et notamment déloger Mohamed Salah du cinquième rang c'est l'absence de première place, là où l'Egyptien en a deux, et le peu de secondes places. En tout cas en analysant de près les votes, une chose est sûre, Kylian Mbappé est populaire sur le continent africain et pourra compter sur ce soutien à l'avenir dans sa quête au Ballon d'Or.