Bale "pas inquiet" du manque d'efficacité du pays de Galles

L'attaquant du Real n'a plus marqué en sélection depuis 2019, mais assure être prêt à mener l'attaque des Gallois lors de cet Euro.

Gareth Bale affirme qu'il n'est "pas inquiet" au sujet de son manque de buts, alors qu'il s'apprête à mener l'attaque du Pays de Galles lors du match d'ouverture de l'Euro 2020 contre la Suisse, samedi à Bakou.

L'attaquant du Real Madrid est le meilleur buteur de l'histoire du Pays de Galles, mais il aborde le Championnat d'Europe sans avoir inscrit le moindre but lors de ses 11 dernières apparitions internationales, soit près de deux ans. Cependant, le joueur de 31 ans estime qu'il contribue encore suffisamment à l'équipe et est convaincu qu'il retrouvera le chemin des filets tôt ou tard.

Bale, qui a inscrit 33 buts en 92 apparitions avec son pays, a marqué pour la dernière fois lors d'un match de qualification pour l'Euro 2020 contre la Croatie en octobre 2019.

Interrogé pour savoir s'il était préoccupé par sa série, l'intéressé a déclaré aux journalistes : "Comme je l'ai toujours dit depuis mes débuts et quand je marquais des tas de buts, peu importe qui marque - ce qui compte, c'est le résultat.

"Je n'ai pas marqué depuis un certain temps, mais j'ai fait peut-être six ou sept passes décisives pendant ce temps. Donc je contribue toujours en termes de buts. Je ne suis pas inquiet. Je sais où se trouve le fond du filet et j'espère que si une occasion se présente, je pourrai la saisir."

Ayant marqué lors des trois matchs de groupe du Pays de Galles à l'Euro 2016, Bale allait toujours être un joueur clé dans le tournoi de cet été.

Son importance au sein de l'équipe a été renforcée par le fait qu'il est désormais capitaine permanent suite au départ à la retraite d'Ashley Williams en début d'année, une source de grande fierté pour l'ancien joueur de Tottenham.

L'article continue ci-dessous

"Ça va être un énorme honneur de porter le brassard de capitaine, a-t-il déclaré. C'est un immense honneur de toute façon, mais mener son pays dans un tournoi majeur sera l'un des moments forts de ma carrière."

Le Pays de Galles dispose d'un groupe de 26 joueurs en pleine forme pour le match de samedi contre la Suisse. Aaron Ramsey n'a pas participé à l'entraînement collectif jeudi, mais il fait appel à son propre personnel pour l'aider dans son travail de remise en forme et pourra donc être sélectionné.

L'Italie est le leader du Groupe A après avoir battu la Turquie 3-0 lors de l'ouverture du tournoi à Rome vendredi. Après le match de samedi contre la Suisse, le Pays de Galles affrontera la Turquie à Bakou mercredi avant de se rendre à Rome pour affronter l'Italie lors du dernier match du groupe le 20 juin.