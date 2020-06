Bakambu raconte son transfert raté au Barça

Cédric Bakambu raconte comment il a failli signer au Barça dans les dernières heures du mercato hivernal au micro de RFI.

Joueur du Beijing Guoan en , Cédric Bakambu a failli jouer pour le Barça et a évoqué son transfert raté au micro de RFI.

"Au sujet du , qui a voulu m’acheter au dernier mercato d’hiver, il n'y a même pas eu de déception. Ça aurait été un beau bonus, je ne m’y attendais pas, c’étaient les dernières heures du mercato et j’avais d’autres pistes plus concrètes, mais c’est passé...", a raconté Bakambu, pour qui cet épisode reste flatteur.

"Etre convoité par le Barça est très flatteur et me motive pour la suite, parce que j’ai toujours dans un coin de ma tête ce come-back en Europe. Savoir qu’une telle écurie me convoitait décuple ma motivation. La Chine n’est pas une retraite, j’ai seulement 29 ans", ajoute Bakambu.