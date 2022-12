Azpilicueta explique pourquoi il a refusé de rejoindre le FC Barcelone pour rester à Chelsea

Cesar Azpilicueta a expliqué pourquoi il a refusé un transfert au FC Barcelone pour prolonger son séjour à Chelsea.

Le feuilleton César Azpilicueta a pas mal agité l'été de Chelsea et du FC Barcelone. Désireux de renforcer ses côtés en défense, le club catalan désirait faire rentrer l'international espagnol au pays au cours du mercato estival. Le FC Barcelone comptait notamment sur la volonté de César Azipilicueta de porter le maillot du Barça pour faire flancher Chelsea.

"Les propriétaires m'ont montré leur volonté de me faire rester"

Néanmoins, les Blues n'ont pas cédé, d'autant plus que le FC Barcelone a tout fait pour faire baisser le prix de l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, ce qui n'allait pas aux Blues. Finalement, le Barça et Chelsea ont trouvé un terrain d'entente sur deux autres joueurs, Pierre Emerick Aubameyang qui a quitté la Catalogne pour Londres tandis que Marcos Alonso a fait le chemin inverse.

Alors que le contrat du défenseur de 33 ans, qui a été automatiquement prolongé pour la saison 2022-2023 arrivait bientôt à son terme, il a finalement été prolongé jusqu'en juin 2024 après l'échec de son transfert au Barça. Azpilicueta pense que rester en Angleterre était la bonne décision pour lui, malgré l'intérêt de son pays natal, l'Espagne. Le capitaine de Chelsea est heureux de se rapprocher de ses 500 apparitions avec les Blues.

"Xavi a compris ma décision"

César Azpilicueta a déclaré à la Cadena Ser qu'il était heureux d'être resté avec le grand club de Premier League qui a maintenant de nouveaux propriétaires à sa tête : "À Chelsea, si j'avais joué moins de 30 matches, j'étais déjà un agent libre. Cela ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Les nouveaux propriétaires sont arrivés et ils m'ont montré leur volonté de rester pour moi."

Le latéral vétéran a justifié le fait d'avoir snobé l'intérêt des pensionnaires du Camp Nou : "Londres est ma maison et mes enfants parlent mieux l'anglais que l'espagnol. Quand j'ai pris ma décision, je pense que Xavi l'a comprise. Si les choses sont claires, elles sont comprises." Azpilicueta est à Chelsea depuis 2012, remportant deux titres de Premier League, une couronne de Ligue des champions, deux victoires en Ligue Europa et un succès en Coupe du monde des clubs durant son séjour chez les Blues.

César Azpilicueta est actuellement en mission avec l'Espagne lors de la Coupe du monde au Qatar et espère jouer un rôle dans le match des huitièmes de finale contre le Maroc mardi. Le latéral droit a débuté la première rencontre du tournoi, a été remplaçant au profit de Dani Carvajal lors du second match et est revenu dans le onze face au Japon, ce qui laisse penser qu'il devrait débuter face au Maroc ce mardi.