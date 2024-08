Real Madrid, la nouvelle sortie surprenante d’Ancelotti sur Mbappé

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a évoqué à nouveau le cas Kylian Mbappé à la veille du choc contre le Betis Séville.

Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce samedi en marge du choc du Real Madrid contre le Betis Séville, dimanche (21h30). Le technicien italien en a profité pour réagir, à nouveau, aux critiques à l’encontre de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé s’est très bien adapté selon Ancelotti

Après quatre matchs avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est toujours à un seul but (contre l’Atalanta Bergame). En outre, l’international français n’a toujours pas ouvert son compteur en Liga après trois journées. Alors que ses prestations laissent également à désirer, la presse espagnole émet des doutes sur l’adaptation du Bondynois ces derniers jours.

Mais pour Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé ‘’n'a pas de problème d'adaptation’’. « Il n'a pas marqué, c'est vrai, mais il joue très bien et il a été à chaque fois très dangereux. Je ne crois pas qu'il ait de problème d'adaptation », lance l’ancien coach du PSG à l’endroit des médias.

Ancelotti cash sur le duo Vinicius – Mbappé

Depuis son arrivée, Kylian Mbappé est aligné en pointe, un poste qui lui a rarement réussi au cours de sa carrière. Mais le champion du monde est contraint d’y jouer en raison de la présence d’un certain Vinicius Junior sur l’aile gauche, son poste de prédilection. Sauf que les deux joueurs, en plus de Rodrygo, se retrouvent beaucoup trop sur le même côté depuis le début de la saison. Ce qui a notamment fait germer des craintes sur une éventuelle mésentente entre Vinicius et Kylian Mbappé. Selon Carlo Ancelotti, par contre, les deux joueurs finiront par s’entendre sur le terrain avec le temps.

« Je pense qu'ils s'associent plutôt bien. Le problème de marquer ou non, c'est un détail. Au niveau offensif évidemment, on peut toujours mieux jouer, jouer plus rapide, avec plus de mouvements. Mais nous avons marqué à chaque match, le problème n'est pas là. Avec le temps, Vinicius et Mbappé vont s'entendre de mieux en mieux, et Mbappé va aussi s'entendre mieux avec les milieux. Nous n'avons pas eu de problèmes offensifs ces dernières années et nous n'en aurons pas cette année alors que nous avons les meilleurs attaquants du monde », explique l’ancien entraineur de l’AC Milan et de Chelsea.