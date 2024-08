Real Madrid, Vinicius met fin au débat sur Mbappé

Las Palmas vs Real Madrid

Vinicius s’est exprimé, mardi, sur l’intégration de Kylian Mbappé au Real Madrid cette saison.

Après plusieurs années d’attente, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. En Espagne, l’international français découvre une nouvelle culture et une nouvelle identité de jeu. Les débuts du Bondynois avec la Maison Blanche sont même timides au point de faire germer des doutes dans la presse ibérique. Mais Kylian Mbappé peut toujours compter sur le soutien du vestiaire et des joueurs comme Vinicius Junior.

Vinicius adoube Kylian Mbappé

Malgré un but en Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta Bergame (2-0), Kylian Mbappé n’impressionne pas pour ses débuts avec le Real Madrid. Aligné en pointe par Carlo Ancelotti, l’ancien joueur de Monaco démontre, de par ses prestations, que ce poste n’était pas le sien. Mais si la presse espagnole s’est emportée contre lui, Kylian Mbappé reste un joueur de grande classe aux yeux de ses coéquipiers et surtout de Vinicius Junior.

« J'adore le style de Mbappé, j'adore sa façon de jouer et la vérité est que je suis très enthousiaste de ce que nous pouvons faire pendant la saison. Il arrive après avoir marqué tant de buts, après avoir remporté tant de titres », déclare l’international brésilien.

Vinicius très optimiste pour Mbappé

Titulaire contre Majorque (1-1) et face au Real Valladolid (3-0), Kylian Mbappé n’a toujours pas ouvert son compteur de buts en Liga. Le champion du monde 2018 aura toutefois une nouvelle chance face à Las Palmas, jeudi. Par ailleurs, Vinicius ne s’inquiète pas pour l’ex-attaquant du PSG. Le Brésilien est certain que Kylian Mbappé pourra enchainer avec les buts très prochainement.

« Il arrive dans le club où il a toujours rêvé d'être et où tous les joueurs ont toujours rêvé de jouer : le Real Madrid. Si Dieu le veut, Mbappé pourra marquer autant de buts pour nous qu'il l'a fait avec son équipe précédente, comme il le fait avec la sélection nationale, et il pourra en faire encore plus avec nous », confie l’ailier du Real Madrid dans des propos rapportés par Onze Mondial.