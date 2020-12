Avec Cr7, sans Zlatan : Le XI de l'année en Serie A

Zlatan Ibrahimovic n'est pas dans le XI de la Serie A d'Opta pour 2020, mais de nombreux autres grands noms sont là.

Les 12 derniers mois ont vu un nouveau titre de la en , mais 2020 se termine avec le retour de Milan dans la chasse au trophée en haut du tableau.

Bien que les Rossoneri n'aient pas remporté le Scudetto depuis 2011, ils sont leaders après 14 matches avant la nouvelle année.

Le club rival de l'Inter est un point en arrière, tandis que la Juve est sixième après avoir perdu son record d'invincibilité lors de la dernière journée contre la .

Pour marquer la fin d'une année très excitante dans le championnat transalpin, Opta a sélectionné un onze type pour la en 2020, qui comprend une foule de grands noms avec l'absence notable d'une superstar.

11 – Here the #SerieA best XI in the calendar year 2020 based on Opta Data. Team.#OptaTopXI pic.twitter.com/zPwGf19dpP — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 30, 2020

Zlatan Ibrahimovic a été exceptionnel à Milan, mais n'a pas été inclus. Ciro Immobile non plus. C'est l'attaquant de l'Inter Romelu Lukaku qui mène la ligne offensive de ce onze après avoir marqué 22 fois en 2020, le plus grand joueur à tenter moins de 100 tirs. Seize de ses buts ont été inscrits dans le jeu ouvert, derrière seulement Cristiano Ronaldo et Immobile (tous deux 17).

Qui d'autre? Cr7 est forcément dans le onze d'Opta. Agé de 35 ans, Ronaldo a marqué 33 fois en championnat pour la Juve en 2020. Seuls Felice Borel (41 en 1933) et Gunnar Nordahl (36 en 1950) ont dépassé cette marque dans le championnat transalpin.

Non content d'être le leader de l'élite italienne, Ronaldo a l'avantage sur Robert Lewandowski (32 ans) dans les cinq meilleures ligues européennes avant les derniers matchs de 2020. Il a marqué le plus de buts à travers le continent en cinq années civiles entre 2011 et 2019.

On notera aussi la présence de Papu Gomez, qui devrait quitter l' en janvier, et qui vient de conclure ce qui pourrait s'avérer être sa dernière année complète à Bergame. En complément de ses talents créatifs, il a dirigé le pressing de son équipe en remportant la possession 28 fois dans le dernier tiers du terrain - se classant troisième à cet égard.