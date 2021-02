Avec autant de blessures, personne ne ferait mieux que les Reds selon Robertson

Le défenseur de Liverpool a défendu le bilan des Reds, alors que le club anglais doit composer avec une cascade de blessures depuis plusieurs mois.

Le défenseur de Liverpool, Andy Robertson, a affirmé qu'aucune équipe au monde ne pourrait faire face aux problèmes de blessures que les Reds ont rencontrés cette saison. Les Reds ont remporté le titre de Premier League la saison dernière, mais leur défense a été décimée par une terrible série de blessures ces derniers mois.

Et ils ont eu du mal à faire face à celles-ci... Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip ont été écartés pour une longue durée, tandis que Fabinho a été en proie à des pépins réguliers et que Jordan Henderson est récemment venu s'ajouter à la longue liste des absents. Difficile dans ces conditions de défendre son titre...

"Ça a été dur pour moi personnellement, bien sûr que ça l'a été"

Alors qu'un rapport de The Athletic plus tôt cette semaine suggérait que Manchester City avait connu une pire cascade de blessures en remportant le titre lors de la saison 2018-19, Andy Robertson a affirmé qu'aucune équipe n'aurait fait face aux problèmes défensifs auxquels Liverpool a été confronté ce trimestre.

"Si vous dites à une équipe du football mondial qu’elle va avoir 18 joueurs différents en une saison au poste de défenseur central, aucune équipe au monde ne s’occupe de cela, pas une seule. Habituellement, nous avons Van Dijk, qui est très vocal, nous avons Gomez qui montre l’exemple et nous avons Matip qui montre l’exemple. Nous avons eu Fabinho. Mais maintenant, nous avons Nat Phillips qui n'était manifestement pas là la saison dernière, était prêté, et maintenant il est là. Nous avons [Ozan] Kabak qui est juste un jeune garçon, qui vient juste d'arriver", a déclaré Andy Robertson à Sky Sports, mettant en avant l'inexpérience des alternatives qui s'offrent à Jürgen Klopp.

"Tous sont relativement inexpérimentés (...) Donc ça a été dur pour moi personnellement, bien sûr que ça l'a été. Je suis probablement le leader derrière, je suis probablement le plus vocal en défense maintenant et j'essaie juste de faire en sorte que nous faisons aussi bien que nous pouvons et nous essayons de garder autant de clean sheet que possible, car c'est la seule façon dont nous allons gagner des matchs", a ensuite ajouté le latéral gauche. Liverpool est sixième de Premier League, avec 40 points.