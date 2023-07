Avant même son arrivée au PSG, Luis Enrique se fait détruire par Pascal Dupraz

Pascal Dupraz n'est pas du tout emballé par l'idée de voir Luis Enrique devenir l'entraîneur du PSG et il explique pourquoi.

Sans club depuis son départ de Dijon, après une relégation en National, Pascal Dupraz a repris son rôle de consultant à RMC Sport dans l'émission des "Grandes Gueules du sport".

Ce dimanche 2 juillet 2023, Pascal Dupraz a été interrogé sur la très probable arrivée de Luis Enrique au poste d'entraîneur du PSG une fois que le club parisien aura trouvé un accord avec Christophe Galtier pour se séparer de ce dernier.

Dupraz voulait un grand coach au PSG

Et Pascal Dupraz s'est montré très sceptique envers le coach espagnol : « Pour faire la révolution au PSG, il faut des insurgés. Et des insurgés, pour l'instant… Mbappé n'a qu'une envie, c'est de partir. Pour moi, c'est mal barré. C'est le problème épineux que va rencontrer Luis Enrique. Fin janvier, Mbappé sera libre au moment où tu vas jouer les huitièmes puis les quarts de finales de Champions League. On n'est pas en train de parler de Luis Enrique qui va permettre au PSG d'être champion de France car le PSG le sera très certainement. On parle de l'Europe ! »

« J'aurais préféré Mourinho, Klopp ou Guardiola pour ce qui est des entraîneurs. Au Barça, dans certains petits clubs, puis ensuite en sélection nationale, il n'est pas sorti de l'Espagne (Luis Enrique a entraîné l'AS Roma, en Italie, lors de la saison 2011-2012, n.d.l.r.). Pour moi, c'est un problème même s'il a dirigé beaucoup de matches de Champions Leaue, même s'il a mené Barcelone jusqu'au titre de champion en 2015, qu'il a gagné la Ligue des champions », a ajouté Pascal Dupraz.

Dupraz pas du tout fan du style de jeu prôné par Luis Enrique

Pascal Dupraz a également critiqué le style de jeu mis en place par Luis Enrique avec la Roja : « J'ai aussi le souvenir du dernier match qu'il a disputé en Coupe du monde : je me suis ennuyé à mourir contre le Maroc. Aucune solution trouvée dans le jeu pendant 120 minutes. Il est toujours dans le jeu de possession et n'avait rien d'autre à proposer pour faire sauter le verrou marocain. J'émets aussi quelques doutes à ce niveau-là. »

« Je ne dis pas que c'est un mauvais entraîneur, je ne dis pas qu'il n'a pas d'impact sur les joueurs : je dis que simplement qu'au PSG, il est très difficile d'être entraîneur. A Paris, c'est plus compliqué qu'ailleurs », a glissé Pascal Dupraz en conclusion.