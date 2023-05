Aurelio De Laurentiis taille la concurrence : "Naples a gagné le titre de l'honnêteté"

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, s'en est pris aux rivaux de son club en Serie A avant le titre imminent des Azzurri.

Naples est sur le point de mettre fin à vingt ans de disette en Serie A. Le club napolitain est passé tout proche du sacre dès dimanche dernier, mais le but de Boulaye Dia en fin de rencontre pour la Salernitana a empêché le sacre du club du sud de l'Italie et une fête qui s'annonçait gigantesque, tant la ville était déjà en fusion.

De Laurentiis tacle la Juve

Le Napoli devrait remporter le Scudetto cette semaine, soit grâce aux points perdus par la Lazio, soit grâce aux points gagnés par le Napoli lui-même, et De Laurentiis pense que l'accomplissement est d'autant plus appréciables que des scandales ont éclaté dans les clubs rivaux depuis le dernier Scudetto.

Il a suggéré que d'autres équipes avaient trompé leur monde empêchant au passage à Naples de remporter le championnat ces dernières années. La Juventus a été particulièrement controversée pour son rôle dans le scandale du Calciopoli et dans une enquête en cours sur des irrégularités financières présumées. Le club turinois s'est vu retirer 15 points cette saison, avant que la sanction ne soit annulée par le tribunal.

"Je pense que nous avons gagné plus de titres"

"Je pense que nous avons commencé ce cycle de victoires il y a quelque temps. Ensuite, des irrégularités répétées nous ont affectés", a-t-il déclaré (via Football Italia). "Nous avons parfois terminé deuxièmes alors que nous aurions dû gagner. Je pense que nous avons gagné plus de titres, mais le plus important, c'est que nous avons gagné le titre de l'honnêteté".

"J'ai beaucoup d'enthousiasme, surtout après avoir entendu des choses stupides comme : De Laurentiis ne veut pas gagner le Scudetto". L'année dernière, quand tout le monde partait et que je disais que j'espérais que nous allions gagner le titre, on me regardait comme pour me dire 'le pauvre'. Je suis fier de voir la joie dans les rues, j'y ai contribué", a ajouté le président de Naples.

Naples n'a pas réussi à remporter le titre le week-end dernier, mais son avance de 18 points en tête de la Serie A signifie que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne remporte le titre. Son jeu offensif incessant l'a aidé à dominer l'Italie cette année, Victor Osimhen étant le chef de file avec 21 buts et quatre passes décisives en championnat en seulement 26 apparitions. Naples deviendra officiellement champion si la Lazio ne gagne pas mercredi contre Sassuolo. Les Napolitains peuvent également devenir champions en faisant match nul ou en gagnant jeudi contre l'Udinese.