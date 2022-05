Aurélien Tchouaméni au centre d'une autre bataille entre le PSG et le Real Madrid

La bataille entre le PSG et le Real Madrid se poursuit. Après avoir vu Kylian Mbappé prolonger à Paris, les Merengue veulent à tout prix sécuriser la venue d'Aurélien Tchouameni et ont accéléré les négociations avec le joueur et Monaco pour tenter d'obtenir sa signature.

Selon des sources proches du dossier, il n'y a pas d'accord et quelques points restent encore à régler. La faute en revient en grande partie à Paris, qui tente de renverser la tendance alors que le milieu défensif semblait pencher vers un départ pour l'Espagne comme nous l'expliquions mardi.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid a fait du Monégasque l'une de ses priorités pour renforcer un entrejeu vieillissant mais toujours performant. Ses matchs ont été observés à de nombreuses reprises et le contact avec ses représentants existe depuis un long moment.

Dans ce dossier, Luis Campos a travaillé pour le Real Madrid

Pour faciliter le travail, le Real Madrid a même pu compter sur Luis Campos pendant une partie de la saison, avant que celui-ci n'entre en négociation exclusive avec le PSG pour en devenir le prochain directeur sportif. Si ce n'est plus…

Selon les informations de Goal Espagne, Kylian Mbappé aurait été l'un des premiers joueurs intéressés par la venue d'Aurélien Tchouaméni à Madrid, alors que la décision de l'attaquant penchait vers un départ pour l'Espagne.

Depuis que le meilleur buteur et passeur du championnat de France a prolongé dans la capitale et le champion d'Espagne tente d'accélérer dans ce dossier afin de ne pas perdre une nouvelle bataille contre le PSG, alors que Liverpool qui a un temps tenu la corde pour accueillir Tchouaméni, semble désormais distancé. Et il laisse entendre qu'ils n'entreront pas dans la surenchère.

Paris tente donc de faire ce qu'il sait désormais faire de mieux : retourner une situation qui paraît très mal embarquée. Le tout sous l'impulsion de Kylian Mbappé mais aussi d'un Luis Campos déjà au travail alors qu'il ne s'est pas encore officiellement engagé avec Paris.

De son côté, le Real Madrid ne souhaite pas commenter la situation et préfère se concentrer sur la finale de la Ligue des champions samedi à Paris contre Liverpool. Et si un éventuel accord venait à être trouvé avant, il sera annoncé après l'ultime rencontre de la saison. En attendant, Paris tente d'accélérer dans cette bataille qui ne sera pas la dernière.