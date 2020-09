Augsburg - Borussia Dortmund (2-0), Sans génie, le BvB subit sa première défaite

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe jeudi, le ne jouera que dimanche sa deuxième journée de . Mais, ce samedi, les Bavarois ont dû avoir le sourire en regardant le match entre Augsburg et le .

Grâce aux voisins bavarois, les Munichois ont la possibilité de prendre déjà trois points d’avance sur le rivaux de la Rhur en cas de succès face à Hoffeinheim.

Car, oui le Borussia Dortmund a mordu la poussière sur la pelouse d’ (2-0), à quelques jours d'affronter le Bayern Munich en Supercoupe d' . Les hommes de Lucien Favre ont largement dominé les débats (70% de possession) mais ont manqué de génie offensivement pour inquiéter l’arrière-garde bavaroise. Et quand le génie offensif est en panne, la fébrilité défensive des Marsupiaux est rapidement mise en lumière.

Dortmund puni par un ancien de Schalke

Augsbourg n’a cadré que deux tirs durant les 90 minutes mais à chaque fois, ça a fait mouche. Profitant des velléités offensives adversaire, le désormais leader provisoire de la a procédé par contres.

L’ouverture du score est certes venue sur un coup-franc et une tête d’Uduokhai à bout portant (40eme) mais le duo Hummel – Akandji a souvent dû colmater les mèches. Le but du break est d’ailleurs intervenue sur une récupération haute et une passe dans la profondeur vers Caligiuri qui a résisté au retour de Meunier pour ensuite ajuster Burki (54eme).

Passeur décisif et buteur, le milieu a parfaitement réussi sa première à domicile, lui qui arrive en provenance de Schalke O4, l’ennemi juré du BvB.