Aubameyang renaît à Barcelone : Pourquoi l'ancien joueur d'Arsenal a repris son envol

Le Barcelone de Xavi Hernandez prend son envol. Et Pierre-Emerick Aubameyang aussi, littéralement. L'attaquant gabonais a déjà pu célébrer avec son saut périlleux à plusieurs reprises après avoir fait ses débuts au Camp Nou. Un triplé à Mestalla contre Valence, suivi de buts à Naples puis contre l'Athletic Bilbao lui ont permis de s'imposer rapidement comme un joueur clé dès son premier mois en Catalogne.

Aubameyang surprend son monde

Lors de l'arrivée d'Aubameyang, certains doutaient qu'il ait encore l'envie et la capacité de faire la différence à Barcelone après une fin de carrière difficile à Arsenal. D'autres se demandaient s'il s'intégrerait dans les plans tactiques de Xavi - y compris l'entraîneur lui-même. "Aubameyang peut vous tuer dans les espaces ouverts, mais Barcelone a besoin de joueurs qui savent se déplacer dans les petits espaces", avait prévenu Xavi lui-même en 2020 lorsque le club était lié à un transfert pour Aubameyang.

FC Barcelone : Ferran Torres réagit aux critiques

Étant donné que Barcelone avait désespérément besoin d'un attaquant, Xavi a dû envisager la question de manière plus pragmatique en janvier et cela a porté ses fruits. Après avoir été écarté des plans d'Arsenal en décembre, avoir été privé du brassard de capitaine par Mikel Arteta et avoir manqué la Coupe d'Afrique des Nations après avoir été contrôlé positif au Covid-19, il y avait également des doutes sur son état de forme. Aubameyang n'avait pas marqué lors de ses six derniers matchs de Premier League avant de quitter l'Emirates, et certains fans ont partiellement blâmé son manque de forme pour les difficultés d'Arsenal.

En remontant plus loin, sa saison 2020-21 l'a vu atteindre 15 buts en 39 apparitions, contre 29 et 31 buts les deux années précédentes. Ainsi, Arsenal, qui s'est séparé du joueur de 32 ans par consentement mutuel le jour de la deadline, lui permettant de signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, pourrait soudainement se sentir lésé après son mois de février tourbillonnant. Pourtant, les Gunners ne lui ont pas vraiment offert un projet cohérent digne de son statut de l'un des buteurs les plus redoutables du monde, et ses 91 buts en 163 matchs pourraient même être considérés comme une surperformance.

Aubameyang sur le déclin depuis deux ans

Il a été utilisé sur le côté gauche par Arteta, plutôt que dans l'axe, ce qui a également eu un impact sur son taux de buts. Si les problèmes de retard bien connus reflètent mal son professionnalisme, il est également raisonnable qu'Aubameyang se soit senti frustré et bloqué à l'Emirates. Il n'y a remporté qu'un seul trophée, la FA Cup en 2020, avec un doublé contre Chelsea en finale, une victoire 2-1. Aubameyang a également inscrit les deux buts de la victoire 2-0 contre Manchester City en demi-finale. L'attaquant n'avait pas disputé la Ligue des champions depuis son départ du Borussia Dortmund, alors qu'il côtoyait statistiquement les meilleurs buteurs du monde.

FC Barcelone : Vers une prolongation pour Alves

Aubameyang a également contracté la malaria en mars 2021, ce qui l'a cloué au lit à l'hôpital et lui a fait perdre quatre kilos, ce qui a également eu un impact important sur sa forme, tandis que sa mère, tombée gravement malade, lui a donné un congé pour raisons familiales. Sa mère, Margarita Crespo Aubameyang, est également l'une des raisons pour lesquelles il a pu s'intégrer aussi facilement à Barcelone. Elle est espagnole et grâce à la relation étroite qu'il entretient avec ses grands-parents de son côté, l'attaquant peut aisément parler la langue, ce qui lui permet de s'intégrer instantanément.

La présence d'Ousmane Dembele est également utile, les deux hommes étant de bons amis depuis leur passage au Borussia Dortmund - et cela pourrait également profiter à l'ailier français, qui pourrait être convaincu de rester au-delà de la saison actuelle. Il ne fait aucun doute qu'Aubameyang est motivé à Barcelone. Il a fait l'effort de s'envoler le jour de la deadline avant qu'un accord ne soit trouvé pour quitter Arsenal, montrant ainsi sa volonté d'aller en Espagne.

Aubameyang adapté à ce Barça peu dominant

Son contrat est également assorti de conditions nettement inférieures à son salaire à Londres en raison de la situation financière du FC Barcelone. Aubameyang a signé à Barcelone jusqu'en 2025, mais il existe une option de rupture du contrat en juin 2023, ce qui devrait permettre à l'attaquant de rester concentré et de jouer son avenir la saison prochaine. Les préoccupations antérieures de Xavi ne se sont pas concrétisées, en partie parce que le FC Barcelone est dans une phase de transition où il n'est pas aussi fort qu'avant. Ils ne dominent plus les matches comme à l'époque de Pep Guardiola, ce qui laisse plus de place à Aubameyang.

C'est ce que l'on a pu constater lors de la victoire 4-2 contre le Napoli à San Paulo. Le premier but a été inscrit à la suite d'un contre rapide, impliquant Aubameyang, Adama Traore, arrivé cet hiver, et Jordi Alba, qui a terminé le mouvement. Aubameyang a également amélioré le pressing haut du FC Barcelone, un point sur lequel Xavi s'est concentré depuis son arrivée, tandis qu'il a aussi rapidement établi une bonne relation sur le terrain avec Ferran Torres.

FC Barcelone : Koeman ne valide pas le départ de Messi

Son triplé à Valence a démontré sa capacité à marquer des buts. Le premier est le résultat d'une longue passe de Jordi Alba sur laquelle il s'est engouffré, et le second l'a vu se frayer un chemin dans la surface de réparation et rester à quelques millimètres du but pour reprendre un centre de Gavi. Pour le troisième, il a fallu un peu de chance, puisque le tir lointain de Pedri a dévié sur lui pour atterrir dans les filets.

L'article continue ci-dessous

Barcelone pourrait penser qu'il a de la chance aussi, car même les visions les plus optimistes concernant les débuts d'Aubameyang ont été dépassées. L'attaquant n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour retrouver sa forme et son sens du but est toujours intact. Son but contre l'Athletic, une volée, était une réaction rapide et intelligente, prouvant que Barcelone a de nouveau un vrai "tueur", ce qui leur manquait depuis le départ de Luis Suarez.

L'arrivée d'Aubameyang arrive au bon moment pour les Catalans, qui avaient besoin d'un buteur fiable pour s'assurer de participer à la Ligue des champions de la saison prochaine et de disputer l'Europa League. Il est déjà le troisième meilleur buteur de la Liga cette saison avec quatre réalisations, à une unité de Luuk de Jong et à cinq de Memphis Depay, qui a inscrit trois penalties pour compléter son total de neuf.