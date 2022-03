FC Barcelone : Vers une prolongation pour Alves

Lorsque Dani Alves est revenu au FC Barcelone, il a signé un contrat jusqu'à l'été mais il contenait une option pour une année supplémentaire. Le club catalan étant satisfait des performances du latéral droit, il va déclencher cette option et cela signifie que le Brésilien sera engagé avec le club jusqu'à l'été 2024.

Même si Alves a trouvé un accord pour revenir au FC Barcelone en novembre, il n'a pas pu jouer pour les Blaugrana avant janvier. Au cours des deux mois qui se sont écoulés depuis, il a disputé six matches et a impressionné, marquant un but et fournissant trois passes décisives.

Dani Alves est une solution pour Xavi

Malgré ses 38 ans, Dani Alves a été très utile à Xavi Hernandez, l'actuel entraîneur et ancien coéquipier du défenseur latéral.