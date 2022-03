FC Barcelone : Ferran Torres réagit aux critiques

Première recrue hivernale du FC Barcelone, Ferran Torres est moins en vue que certains de ses homologues et notamment Pierre-Emerick Aubameyang. L'international espagnol n'a pas brillé sur le plan statistique contrairement à certains de ses coéquipiers, pour autant, l'ailier arrivé de Manchester City a livré certaines copies intéressantes. Auteur de deux buts et trois passes décisives en neuf rencontres toutes compétitions confondues, Ferran Torres n'a pas échappé aux critiques de la presse espagnole.

"Ne pas être focalisé que sur le but"

Sa première mi-temps lors du seizième de finale aller de Ligue Europa avait beaucoup fait parler tant il avait été en échec sur le terrain et imprécis dans la zone de vérité avant de transformer son penalty en seconde période. Mais Ferran Torres n'est pas du genre à se laisser faire, dans des propos relayés par Marca, ce dernier s'est défendu vis-à-vis de ses détracteurs.

"Vous êtes tous focalisés sur le but, mais ça ne fait pas tout. J’apporte ma contribution à l’équipe. C’est vrai que je suis un joueur d’attaque, mais il y a d’autres facteurs comme aider défensivement, faire des passes décisives, bien s’entendre avec ses partenaires. C’est important", a analysé l'international espagnol aussi recruté pour créer du danger et diversifier les attaques du FC Barcelone.

"Se battre pour gagner chaque titre"

L'attaquant, qui est heureux et satisfait de son adaptation au vestiaire et de la confiance de Xavi, ne s'est pas inquiété par son manque de réalisme malgré le fait qu'il ait du mal à trouver le chemin des filets : "Je suis tranquille. Je suis sur le bon chemin. Les buts, ce sont des séries. Parfois ça rentre, parfois non. Il faut être régulier, rester tranquillement mentalement. Il faut être positif".

Le néo-blaugrana a fait savoir que le FC Barcelone ne jettera pas l'éponge dans la course au titre en Liga. Certes, le club catalan a 15 points de retard le Real Madrid, mais il est dans une bonne dynamique et veut croire en ses chances jusqu'au bout : "Quand on vient au Barça, on sait que c'est l'une des meilleures équipes du monde et que chaque saison, il faut se battre pour gagner chaque titre et, tant qu'il y aura des options, nous nous battrons jusqu'à la dernière minute".

"Nous sommes en train de renverser la situation. Nous avons une équipe très jeune et nous allons faire de grandes choses", a conclu Ferran Torres, désireux de briller en Ligue Europa avec le FC Barcelone et de bien figurer dans cette compétition. La C3 est probablement la meilleure chance pour le club catalan de remporter un trophée cette saison.