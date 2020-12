"Aubameyang doit en montrer plus '' - La motivation du capitaine d'Arsenal mise en doute

Jens Lehmann s'est demandé si le capitaine des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang, avait perdu son enthousiasme après avoir signé un nouveau contrat.

Aubameyang était dans une forme étincelante la saison dernière et est devenu l'homme clé de la formation de départ de Mikel Arteta.

Cela a inspiré le club à lui faire signer un nouveau contrat en septembre, mais sa forme s'est effondrée cette saison et Lehmann s'est demandé si son niveau de motivation avait baissé depuis qu'il a conclu son nouvel accord.

"D'après mon expérience dans le football, vous voyez parfois des joueurs fantastiques à la fin de leur contrat, puis ils se reposent un peu lorsqu'ils obtiennent le nouveau contrat", a déclaré Lehmann à Goal lors d'un événement BT Sport.

«C'est arrivé à plusieurs reprises et il s'agit d'avoir la bonne mentalité. Aubameyang est un bon joueur, mais il doit en montrer plus."

Lehmann, qui faisait partie de la légendaire équipe des Invincibles d' lors de la saison 2003-04, estime également que le manager actuel ne sera pas autorisé à continuer à son poste à moins qu'il ne puisse inspirer une amélioration rapide des résultats.

Arsenal a réalisé son pire début de saison en 46 ans après avoir perdu sept de ses 12 premiers matches de , Lehmann remettant en question la philosophie qu'Arteta tentait d'imposer.

"Arsenal produit des résultats assez moyens, je peux le dire", a-t-il déclaré. "C'est une grande marque du football et Arsenal est décevant pour le moment. Peut-être que nous devons leur donner un peu plus de temps pour changer de direction.

"Quand vous regardez le tableau et voyez Arsenal en 15e position? C'est le pire que j'aie vu de l'équipe depuis aussi longtemps que je m'en souvienne et vous pouvez voir pourquoi les gens ne sont pas heureux.

«Arteta doit performer, c'est simple. Si vous allez dans un grand club et que vous ne performez pas, peu importe. C'est ici et maintenant et si vous ne le faites pas, nous savons tous ce qui peut arriver. "

Lehmann a poursuivi en suggérant qu'Arsenal n'avait pas avancé depuis qu'Arsène Wenger a démissionné de son poste de manager à l'été 2018.

"Les fans aiment voir une équipe qui avance et ils étaient désireux d'avoir un changement dans les dernières années d'Arsène Wenger, mais ils peuvent voir qu'il a plus de succès que ceux qui l'ont suivi. Ils auraient donc probablement souhaité le garder.»

"Le style de football était toujours bon avec Wenger. Les résultats n'étaient pas aussi bons que lorsque j'étais là-bas, mais la façon dont ils jouaient était toujours divertissante.

"Quand je vois Arsenal en ce moment, je ne sais pas quel est le plan. Les joueurs ne semblent pas travailler en tant qu'unité et l'approche de l'équipe n'est pas claire. Comme nous l'avons vu à partir de leurs résultats, quelque chose n'est pas correct.

"Ils ont remporté la il y a quelques mois et c'était une belle réussite, mais ce que nous voyons d'Arsenal n'est pas suffisant."