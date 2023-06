Aubameyang de retour au Barça? Le club a tranché

Alors que la rumeur d'un retour de Pierre-Emerick Aubameyang au Barça courait depuis un moment, le club catalan vient d'enfin trancher.

Après plusieurs semaines de rumeurs et de réflexions, la piste liant à nouveau le buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone serait proche de connaître son épilogue. Moquée il y a un an et demi, l'arrivée de l'ancien Stéphanois en Catalogne est devenue une réelle option après son premier passage réussi. Alors que les Blaugrana cherchent une doublure à Robert Lewandowski, pour pouvoir reposer le Polonais, son profil ressortait dans les listes. Et le Barça vient de trancher sur son cas.

Le Barça tranche sur le retour d'Aubameyang

Il y a un an et demi, le Barça surprenait la planète foot en attirant gratuitement Pierre-Emerick Aubameyang, alors complètement blacklisté par Mikel Arteta suite à une dispute entre les deux. Après plusieurs mois passés dans le noyau B d'Arsenal, le Gabonais débarque en Catalogne à la surprise générale, personne ne comprenant alors l'intérêt d'un tel transfert. Mais six mois et une belle remontée au classement, tout le monde reconnaît l'importance de l'avant-centre pour les Blaugrana.

On pense alors l'ancien Stéphanois parti pour occuper la pointe de l'attaque catalane pour quelques temps. Sauf qu'à l'été, le Barça attire Robert Lewandowski et le Gabonais rétrograde sérieusement dans la hiérarchie. Il s'échappe donc à nouveau en Angleterre, à Chelsea cette fois où il réalisé un flop retentissant après le départ surprise de Thomas Tuchel qui l'avait attiré. En partance de Londres cet été, Aubam se serait bien vu revenir à Barcelone et le club lui a longtemps laissé miroité un intérêt mutuel.

Sauf que ce ne serait plus le cas. Si l'option ne déplaisait pas forcément à Xavi, sans qu'il en soit le plus grand fan, la conjoncture du mercato catalan est venu bouleverser les plans. Les Blaugrana s'apprêtent à signer le tout aussi jeune que prometteur attaquant brésilient Vitor Roque. Selon le Mundo Deportivo, cette arrivée met un terme définitif à toute option d'un retour du Gabonais en Espagne. Ou pourra-t-il dès lors rebondir, lui qui est observé par l'Arabie Saoudite?