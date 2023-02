Aubameyang convaincu que Chelsea essaie de le pousser dehors

Pierre-Emerick Aubameyang est convaincu que Chelsea cherche à se débarrasser de lui après avoir été écarté du groupe de la Ligue des champions.

Selon le Telegraph, l'attaquant est "choqué et déçu" de ne pas avoir été retenu dans le groupe pour les matches à élimination directe. Il a pris un vol direct pour Milan après avoir appris la nouvelle, pensant se voir forcé de quitter le club. Il n'a pas participé au match nul de vendredi soir contre Fulham en Premier League.

Trois nouvelles recrues de janvier, Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk et Joao Felix, ont été enregistrées dans le groupe de la Ligue des champions avant lui.

Pour expliquer la décision de ne pas inclure Aubameyang dans le groupe, Potter a déclaré : "C'est lui qui a manqué le coche, il n'a rien fait de mal du tout. Quelle que soit la décision prise, il y aura toujours un débat. C'était ma décision, une décision difficile.

"Je n'ai rien contre lui, je comprends sa déception, mais j'ai la responsabilité de prendre ces décisions et de les expliquer au joueur. Il a bien géré la situation et s'est bien entraîné aujourd'hui... Oui [il peut s'intégrer dans le système], tout est à prendre et il doit s'entraîner comme aujourd'hui. Tout est à saisir".

L'ancien attaquant d'Arsenal n'a marqué que trois fois lors des 17 apparitions qu'il a faites pour les Blues depuis son arrivée de Barcelone en septembre.

Après un match nul décevant contre Fulham vendredi, les hommes de Potter affronteront West Ham United en Premier League le 11 février. Ils ont été tirés au sort contre le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des champions.