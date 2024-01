Attention Vinicius Junior, le danger !

Vinicius Junior est en danger. L’ailier brésilien est menacé d’un départ à la Maison Blanche prochainement.

L’attaquant brésilien n’est-il plus un intouchable au Real Madrid ? La question est difficile de trouver une réponse désormais. Le joueur pourrait faire ses valises et quitter la Maison Blanche dans les prochains mois, selon la presse espagnole.

Vinicius blindé

Avenir du club vice-champion d’Espagne, Vinicius Junior est l’un des joueurs sur qui compte le Real Madrid. En effet, à un an de la fin de son contrat au Real Madrid, le joueur de 23 ans avait vu son contrat être prolongé par la Maison Blanche l’été dernier. Dans un communiqué sur son site internet, le Real Madrid annonçait le renouvellement de son ailier gauche brésilien pour les quatre prochaines années.

« Le Real Madrid CF et Vini Jr. ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2027. Vini Jr. est arrivé au Real Madrid en juillet 2018, à seulement 18 ans, et a fait ses débuts avec le Real Madrid. Madrid Castilla le 26 août. Au cours de ses six saisons sous le maillot de l'équipe première, il a disputé 235 matchs, au cours desquels il a marqué 63 buts et remporté 9 titres : 1 Ligue des Champions, 2 Mondiaux des Clubs, 1 Supercoupe d'Europe, 2 Liga, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. A 23 ans, Vini Jr. est déjà l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid ces dernières années. Il a marqué le but qui nous a valu la Quatorzième Coupe d'Europe lors de la finale à Paris en 2022 et a remporté le Ballon d'Or au Mondial des Clubs 2022 au Maroc, que le Real Madrid a remporté et qui a représenté le huitième titre mondial de notre histoire », pouvait-on lire dans la note.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Vini mis à la porte ?

Bien qu’il ait prolongé jusqu’en 2027, Vinicius Junior ne serait pas un intouchable. Le joueur pourrait quitter le club dès l’été prochain. Ceci en cas de signature de Kylian Mbappé. L’attaquant français, libre dès le 1er juillet, pourrait débarquer dans un club de son choix. Et le Real Madrid est le club le plus en vue pour accueillir le champion du monde 2018 s’il ne renouvelle pas avec Paris. L’ancien Monégasque aurait un accord avec la Maison Blanche. Une rumeur démentie par le club francilien et l’entourage du joueur.

Getty/Instagram

A en croire les informations dévoilées par El Chiringuito de Jugones dans la nuit de lundi à mardi, l’arrivée de Mbappé au Real Madrid pourrait coûter chère à Vinicius Junior, qui pourrait être vendu dès cet été. La signature de Mbappé serait, selon l’émission TV, assez coûteuse en termes de salaire et de prime à la signature. En effet, il faudrait vendre un membre important pour compenser. Le Real Madrid devra aussi faire venir Endrick, un jeune sur qui la Maison Blanche compte énormément pour l’avenir du club.