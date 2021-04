Atlético - Simeone : "Ça peut donner un très beau final"

L'entraîneur de l'Atlético Madrid s'attend à une fin de saison très disputée pour désigner le champion d'Espagne.

On pensait l'Atlético sur la voie royale pour aller décrocher un deuxième titre en Liga depuis l'arrivée de Diego Simeone, mais il n'en est finalement rien. La course au titre promet d'être apre et disputée jusqu'au bout entre les trois géants nationaux.

Mis sous pression par le retour du Real Madrid et du Barça, l'Atlético s'est très largement imposé ce dimanche sur sa pelouse face à Eibar, balayé 5-0 avec notamment des doublés de Correa et Llorente, en plus d'un but signé Yannick Carrasco.

"On sortait d'un nul face au Betis Séville. Aujourd'hui, dans les trente premières minutes, on a eu du mal à entrer dans le match, on était empruntés... Mais ensuite, Koke et Hector Herrera ont commencé à mieux voir le jeu, et l'équipe a commencé à aller mieux, avec un grand match de Yannick Carrasco et d'Angel Correa. En deuxième période, l'équipe a été bien plus dynamique, plus précise", a analysé Diego Simeone au coup de sifflet final.

"On entre dans un sprint final : il reste sept journées et, évidemment, le match contre Huesca sera déterminant jeudi. Ça peut donner un très beau final, espérons que toutes les équipes continuent de bien marcher, pour sortir de la monotonie et que ce ne soit pas toujours le Real ou le Barça qui gagne à la fin."

Le technicien argentin a également évoqué le cas de Thomas Lemar, absent ce dimanche. "Le médecin l'expliquera mieux que moi. Il a une contracture, il s'est très bien entraîné hier, mais ensuite il a ressenti des douleurs à une autre partie du corps. Il ne pouvait pas jouer", a-t-il précisé.

"J'espère qu'on pourra le récupérer pour jeudi ou dimanche, parce qu'on a besoin de lui." Les Colchoneros enchaîneront en effet deux rendez-vous contre Huesca puis Bilbao en l'espace de quelques jours.

Il leur restera ensuite encore quatre journée de Liga pour essayer de s'offrir un nouveau titre, sept ans après le dernier. Il leur faudra notamment pour cela aller décrocher un résultat sur la pelouse du Camp Nou face au Barça, le 8 mai prochain. La course promet effectivement d'être serrée jusqu'à la dernière journée.