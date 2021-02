Atlético Madrid, Moussa Dembélé testé positif au Covid-19

N’ayant pas joué une minute avec l’Atlético Madrid depuis son arrivée, Dembélé a été testé positif au Covid-19.

En choisissant de quitter l’Olympique Lyonnais pour l’Atlético Madrid, Moussa Dembélé espérait donner un coup de fouet à sa carrière, après des derniers mois sur le banc lyonnais.

Prêté avec option d’achat chez le leader de Liga au début de l’année 2021, l’ancien international Espoir a d’abord cherché à s’acclimater à son nouvel environnement. Avec Thomas Lemar et Yannick Carrasco pour l’aider à s’intégrer, Dembélé attendait de connaitre ses premières minutes avec les Colchoneros.

Malgré trois présences sur le banc madrilènes, l’ancien Titi parisien a dû se contenter d’observer ses nouveaux coéquipiers, Diego Simeone ne lui octroyant aucune minute. Le technicien argentin avait d’ailleurs appelé à la patience pour Dembélé, qui s’était cassé le bras avant la trêve hivernale en France.

"Moussa Dembélé n’a pas débuté parce que j’ai estimé que ce n’était pas le bon moment pour le faire entrer. Il s’entraîne bien, il aura bientôt sa chance. Et Suarez faisait un très bon match donc il n’y avait pas de raison de le sortir", a expliqué le technicien argentin en conférence de presse il y a une dizaine de jours.

Il faudra d’ailleurs attendre encore un peu avant de voir Moussa Dembélé avec son nouveau maillot. Les Colchoneros viennent d’annoncer que l’attaquant français avait été testé positif au Covid-19 suite à une série de tests.

"Notre personnel a subi des tests PCR hier comme recommandé par LaLiga, en plus des premiers tests antigéniques hebdomadaires qui apparaissent dans leur protocole, et Moussa Dembélé a eu un résultat positif pour Covid-19 dans le test PCR, peut-on lire sur le communiqué du club madrilène. L'attaquant reste isolé chez lui dans le strict respect des recommandations des autorités sanitaires et du protocole LaLiga."

C’est un nouveau coup dur pour l’Atlético Madrid dans sa quête du titre puisque le club avait déjà annoncé la veille que Joao Felix devait lui aussi observer un isolement après un test positif. Les deux attaquants sont donc forfaits pour la réception du Celta Vigo, lundi, et devraient être juste pour le déplacement à Grenade, dans un peu plus d’une semaine. Luis Suarez va donc se sentir bien seul sur le front de l'attaque.