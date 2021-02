Atlético Madrid, Jackson Martinez l'a mauvaise

Jackson martinez a régél ses comptes avec l'Atlético Madrid à l’occasion d’un entretien accordé à Win Sports TV.

La carrière de Jackson Martinez a pris fin prématurément en raison de problèmes de blessures persistants. L'attaquants colombien était l'un des joueurs les plus chauds d'Europe avant de rejoindre l'Atletico Madrid, mais les choses ont mal tourné rapidement pour lui dans la capitale espagnole.

"C'était une lutte après 2015", s'est souvenu Martinez dans une interview avec l'émission Primer Toque de Win Sports. "Beaucoup de gens m'ont dit de ne pas abandonner, et je ne l'ai pas fait. Mais je ne pouvais pas continuer comme j'aurais dû.", se souvient qui avait coûté 35 millions d'euros et qui était considéré comme un flop par les médias espagnols à l'époque.

"C'était cinq ans de combats. Ma blessure est survenue lors du match contre le Chili en 2015. Je suis arrivé à l'Atletico Madrid et ils ont commencé à me soigner pour une entorse, alors que je savais que ce n'était pas le problème. J'ai eu la blessure environ cinq fois à ce moment-là."

"Je savais que ce n'était pas ça à cause de la douleur que je ressentais. Ma cheville n'a pas enflé. Mais je ne savais pas à quel point c'était sérieux.", se souvient l'attaquant.

"J'ai continué. Je suis retourné sur le terrain et j'ai continué avec un malaise, parce que les médecins m'ont dit que je n'avais rien de sérieux."

Martinez est alors parti pour la Chine, mais les choses ne se sont pas améliorées pour autant, lui qui en en veut toujours su staff médical des Colchoneros.

"J'avais reçu un tacle puissant en Chine qui a failli me casser le tibia", a-t-il déclaré. "Cela a tout empiré. J'ai continué à jouer avec la blessure, et à la fin je n'ai pas pu faire un pas", a regretté l'ancien attaquant.

Après un passage à Portimonense, Jackson Martinez a décidé de raccrocher les crampons et de se consacrer à la musique, ce qui a toujours été l'une de ses grandes passions.

"J'avais des offres, mais je ne voulais pas aller quelque part et ne pas me dépenser à fond", dit-il. "J'aurais pu jouer plus longtemps dans un autre club, mais j'aurais pu me faire plus de mal."