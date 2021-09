Atlético Madrid : Griezmann ravi de retrouver Diego Simeone

L'attaquant tricolore est de retour sous les couleurs de l'Atlético Madrid, où il va retrouver son ancien entraîneur Diego Simeone.

Antoine Griezmann est de retour à l'Atlético de Madrid. Il s'est entraîné sous les ordres de Diego Pablo Simeone après son match contre la France, où il a marqué deux buts, a été présenté dans ce qui est déjà son retour dans l'équipe rouge et blanche et a parlé aux médias. Le Français est euphorique quant à son arrivée.

Il voulait seulement quitter Barcelone pour jouer à l'Atlético de Madrid, il y est parvenu et maintenant il veut être à nouveau la star de l'équipe. Griezmann devrait faire ses débuts contre le RCD Espanyol ce week-end, son nouveau numéro 8 dans le dos.

🆕👕¡Grizi ya tiene su rojiblanca!



🤩 Nuestro presidente Enrique Cerezo le hizo entrega de la camiseta en el Wanda @Metropolitano con el 8⃣



🔴⚪ #BienvenidoGriezmann

Le président du club, Enrique Cerezo, s'est adressé à Griezmann lors de sa présentation : "L'important est que tu sois ici, dans ton stade. Nous sommes heureux de te retrouver. Cette année, nous avons été champions et j'espère que l'année prochaine nous aurons cette possibilité."

Avant d'ajouter : "Tu aurais dû écouter Erika", tandis que la femme de Griezmann a souri. La célèbre phrase de la Choperena, aucun rojiblanco ne l'oublie : "Ne quitte pas l'Atleti. Ici tu seras une légende, là-bas tu seras une de plus". Un de plus qui est déjà de retour.

Griezmann : "C'est un honneur de jouer pour Simeone"

Après quoi, le joueur a pris la parole à son tour pour évoquer ce retour dans son ancien club. "Dans chaque match, je vais tout donner pour le grand effort qu'ils ont fait pour moi afin que je puisse revenir, ma partie a été facile en sachant que l'Atletico voulait que je revienne. Je voulais revenir et je savais que c'était le meilleur endroit pour moi pour être heureux sûr et en dehors du terrain. C'était une journée un peu folle, la dernière du mercato, mais tout s'est bien passé et j'ai hâte de redevenir un Colchonero. Je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ces dernières années."

Il a également tenu à adresser un message aux supporters du club : "Je laisserai tout comme cela a toujours été mon style, sûr et en dehors du terrain. Je vais tout donner pour eux, qu'ils soient dans les tribunes ou à la télévision. Qu'ils sachent que je serai un joueur qui donnera tout et qui essaiera de tout faire pour qu'ils soient fiers de ce joueur, de ce nouveau numéro huit. Nous avions une très bonne relation et c'est quelque chose que je veux retrouver. Je sais qu'il s'agit de moi, de ce que je vais donner et de ce que je vais faire. Plus que des mots, il s'agit d'actions et de montrer que je suis là pour donner le meilleur de moi-même. J'espère que nous pourrons à nouveau en profiter tous ensemble."

Enfin, le joueur a eu un mot pour Diego Simeone, un entraîneur qui a beaucoup compté dans sa carrière : "C'est grâce à lui, il a beaucoup influencé ma vie professionnelle, ici j'ai vécu mes meilleurs moments au niveau professionnel et dans ma vie privée. Il a toujours été d'un grand soutien pour moi et ma famille, c'est un grand honneur pour moi de jouer pour lui."