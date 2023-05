Atlético, Inter, Milan, Manchester United...Quelle destination pour Marcus Thuram ?

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, l'international français ne manque pas de prétendants et a un lourd choix à faire.

Qui remportera la mise dans la course à la signature de Marcus Thuram ? Nul ne le sait à l'heure actuelle et pas même l'actuel joueur du Borussia Mönchengladbach. En fin de contrat avec le club allemand au terme de la saison actuelle, l'international français va quitter son club et faire le grand saut cet été.

Des géants d'Europe au pied de Thuram

Auteur de belles rentrées en Coupe du monde et de prestations solides avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram ne manque pas de prétendants. En effet, d'après les informations de L'Equipe, quatre prétendants de taille se disputent l'attaquant français. Le quotidien français avance que Manchester United, l'Atlético Madrid, l'AC Milan et l'Inter Milan sont dans la course pour s'attacher les services de Marcus Thuram.

Après avoir refusé une très belle offre de Chelsea cet hiver, Marcus Thuram arrive à la croisée des chemins. D'après les informations de L'Equipe, Marcus Thuram n'a pas encore fait son choix mais a un souhait majeur, même deux. Le premier, avoir une garantie de jouer dans l'axe dans une équipe capable de remporter son championnat et de bien figurer en Ligue des champions.

Déjà trois offres sur la table

Le second, celui d'avoir suffisamment de temps de jeu pour espérer postuler dans la list de Didier Deschamps pour l'Euro 2024, qui aura lieu seulement douze mois après la signature de l'ancien Guingampais dans son nouveau club. Marcus Thuram a encore du temps devant lui mais a déjà subi le pressing intensif de trois clubs.

Trois équipes ont déjà fait une proposition concrète au Français, d'après L'Equipe. L'Atlético Madrid qui souhaite en faire un symbole du retour des ambitions européennes des Colchoneros. L'Inter Milan, prétendant de longue date, qui espère s'appuyer sur l'amour de l'Italie de l'aîné des frères Thuram, né à Parme, pour faire pencher la balance en sa faveur.

Enfin, un club allemand s'est aussi positionné mais son nom n'est pas connu. Du côté de Manchester United et de l'AC Milan, un fort intérêt a été manifesté, mais pas d'offre concrète pour le moment. Les deux clubs ont donc pris du retard, mais rien de définitif, sur leurs concurrents. Marcus Thuram a l'embarras du choix, mais à 25 ans, il ne faudra pas se tromper.