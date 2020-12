Atlético - Diego Simeone : "L'important, c'est de gagner"

L'entraîneur des Colchoneros a aimé le contenu proposé par son équipe contre le Bayern (1-1), mais ne souhaitait pas se satisfaire d'un match nul.

Mardi soir, l'Atlético de Madrid est parvenu à tenir en échec le (1-1), en Ligue des Champions. Un résultat honorable pour les Espagnols qui rêvaient de la victoire, eux qui ont mené pendant la majorité de la rencontre suite à un but de Joao Felix. Ils ont finalement été rejoints en fin de match sur un pénalty de Thomas Muller.

Néanmoins, les Colchoneros demeurent seconds de leur groupe avec 6 points et préservent ainsi toutes leurs chances de se qualifier pour les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Au sortir de ce partage des points, l'entraîneur Diego Simeone regrettait vivement le dénouement...

"À , on ira jouer une finale"

"Je reste sur la sensation que l'équipe continue de faire les choses bien. La nous donne des migraines, c'est sûr, parce que les deux matches où on a fait match nul, on a eu des chances de marquer et de l'emporter à chaque fois. À Salzbourg (le 9 décembre, dernier match de la phase de groupes), on ira jouer une finale", a d'abord analysé le technicien argentin, toujours déterminé. Selon lui, le scénario du soir revient avec trop d'insistance ces dernières semaines.

"La fin du match, c'est comme les dix dernières minutes contre Valence ou le Barça (en , ces dix derniers jours). C'est la sensation que l'adversaire peut égaliser à tout moment. On n'arrive pas à marquer ce deuxième but qui nous procurerait de la sérénité. Et ensuite, ce (mardi) soir, l'adversaire a eu une occasion sur penalty, ça arrive... L'important, c'est de gagner. Tu peux bien jouer, avoir des occasions... mais le plus beau, c'est la victoire", a ensuite ajouté l'entraîneur, déçu.

Que Diego Simeone se rassure, tant en qu'en Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid confirme au fil des semaines être de retour à son meilleur niveau. En poursuivant sur cette lancée, les Ibériques pourraient avoir une carte à jouer pour ajouter un titre à leur palmarès en fin de saison. À condition de ne rien lâcher !