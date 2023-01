Atlético de Madrid – FC Barcelone : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Atlético-Barça.

Une superbe affiche

Le FC Barcelone, leader de la Liga avec 38 points se déplace sur le terrain de l'Atlético de Madrid, 4e avec 27 points.

En milieu de semaine, les deux clubs se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. L'Atlético n'a pas tremblé pour écarter Oviedo (D2) sur le score de 2-0 tandis que le Barça, avec une équipe remaniée, a souffert pour venir à bout du CF Intercity, petite équipe de troisième division avec une victoire 4-3 après prolongation.

Pour ce choc de la Liga, les deux entraîneurs vont aligner leur meilleur onze et l'Atlético devra l'emporter pour ne pas voir le titre s'éloigner encore plus.

Date, horaire et lieu d'Atlético de Madrid-FC Barcelone

Date : dimanche 8 janvier 2023

Ville : Madrid (Espagne)

Stade : Cívitas Metropolitano (ex-Wanda Metropolitano)

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 16e journée de la Liga 2022-2023.

Arbitre de la rencontre : Monsieur José Luis Munuera Montero (Espagne).

Sur quelle chaîne voir le match Atlético de Madrid-FC Barcelone ?

En France, la rencontre entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone sera diffusée sur beIN SPORTS 2.

Le streaming pour voir le match Atlético de Madrid-FC Barcelone

En France, il sera de possible de voir le match Atlético de Madrid-FC Barcelone en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables d'Atlético de Madrid-FC Barcelone

Pour cette rencontre, Diego Simeone devrait enregistrer le retour de Stefan Savic qui a repris l'entraînement cette semaine. En revanche, Sergio reguilon et Mario Hermoso sont incertains.

João Félix, annoncé sur le départ, devrait figurer dans le groupe mais sans forcément avoir du temps de jeu.

Dans les rangs barcelonais, Xavi sera privé de Robert Lewandowski et de Jordi Alba qui sont suspendus.

L'équipe probable d'Atlético de Madrid : Oblak - Savic, Witsel, Gimenez - Llorente, Kondogbia, Barrios, Koke, Carrasco - Griezmann, Morata.

L'équipe probable du FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Christensen, Baldé - Pedri, Busquets, De Jong - Dembélé, F. Torres, Fati.

Les statistiques à connaître avant Atlético de Madrid-FC Barcelone

● L'Atlético de Madrid a remporté ses deux derniers matches au Metropolitano en Liga et ce, sans encaisser le moindre but.

● Le FC Barcelone a perdu deux de ses quatre derniers matches contre l'Atlético de Madrid en Liga (pour 1 victoire et 1 nul) après être resté invaincu lors des 20 précédents (14 victoires, 6 nuls).

● C'est la cinquième fois que le FC Barcelone affronte l'Atlético de Madrid pour son premier match de l'année en Liga. Le bilan des Catalans est de 3 victoires (1930, 1951 et 1989), un nul et une défaite.

● Le FC Barcelone a remporté 12 de ses 14 derniers matches à l'extérieur en Liga.

● Cette saison en Liga, Antoine Griezmann est impliqué sur 10 buts de l'Atlético de Madrid (5 buts et 5 passes décisives). C'est déjà trois de plus que la saison dernière : il était impliqué sur 7 buts en 29 matches joués.

● Diego Simeone a perdu 12 de ses 21 matches en tant qu'entraîneur de l'Atlético de Madrid face au FC Barcelone en Liga (pour 2 victoires et 7 nuls). C'est son pire bilan dans la compétition face à un adversaire.

● Frenkie de Jong a été impliqué sur 2 des 3 derniers buts du FC Barcelone lors des trois derniers matches du club en Liga (1 but et 1 passe décisive). C'est une implication de plus que lors de ses 22 précédents matches en Liga (1 but).