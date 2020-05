Athletic Bilbao, Artiz Aduriz dit stop

Le prolifique et très expérimenté buteur de l'Athletic Bilbao arrête sa carrière à cause d'un souci à la hanche.

Le buteur vétéran du club basque dit stop, lui qui souffre d'un souci à la hanche et qui va bientôt être opéré.





"Le moment est venu. J'ai souvent dit que le football vous quittait avant que vous ne le quittiez... Malheureusement, mon corps a dit: 'assez'. Je ne peux pas aider mes coéquipiers comme je le voudrais et comme ils le méritent... Le temps est venu dire au revoir et c'est ainsi que ce voyage inoubliable et merveilleux se termine pour moi", a confié Aduriz sur Twitte ce mercredi.

Aduriz a fait ses débuts à l'Athletic Club à 21 ans en septembre 2002. Il a fait sa dernière apparition en mars à l'âge de 39 ans. Son dernier but était le but vainqueur à la 89e minute contre le Barça à San Mamés en août dernier, l'un des meilleurs qu'il ait jamais marqués. Le mot-dièse #LeyendaAduriz lui rend hommage sur Twitter.