ASSE - Xavier Thuilot : "Participer à la non-propagation du virus"​

Le directeur général de l'AS Saint-Etienne estime que le club du Forez fera tout le nécessaire pour limiter au maximum la propagation du virus.

Ce n'est un secret pour personne, bien au-delà de la simple sphère du football, c'est quasi l'Europe toute entière qui est à l'arrêt suite à la propagation ultra-rapide du nouveau coronavirus. Dans ces conditions exceptionnelles, et alors que le championnat de est suspendu, Xavier Thuilot, le directeur général de l'AS Saint-Etienne, a justifié la décision du club de mettre fin aux entraînements de l'équipe professionnelle jusqu'à la fin du mois.

"On veut participer à la non-propagation du virus"​

"Il a semblé plus raisonnable au coach d'arrêter les entraînements, pour, par la suite, s'il y a une reprise, être prêt. L'incertitude est là : on ne sait pas quand on sera appelé à jouer. Quand les joueurs viennent s'entraîner, il y a le staff, la communication, la sécurité... On veut participer à la non-propagation du virus", a-t-il confié dans les colonnes du Progrès, ce samedi. De plus, l'ancien du LOSC rappelle que le cas des Verts importe peu, en ces temps de crise sanitaire.

"Nous perturber ? Là, ce n'est pas franchement le sujet. Actuellement, on dépasse le cadre des problèmes de descentes et de montées. On est sur quelque chose de national. Bien sûr que cela sera une question mais on ne sait même pas si on va reprendre la compétition", a-t-il ajouté. Déterminé.